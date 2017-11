En Buenos Aires, jueces y abogados deberán volver a estudiar y rendir exámenes

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de Buenos Aires, dijo en la 2° Jornada Nacional de Justicia Laboral por la Competitividad Industrial que para 2018 se tomaron algunas decisiones en la provincia en el ámbito de la Justicia, "fundadas en una decisión política muy firme y concreta de enfrentar a partir del año que viene la Reforma Judicial de la provincia de Buenos Aires, quizás una de las más audaces y que estamos dispuestos a llevar adelante".



"La visión que la ciudadanía de la justicia es de solo un 17% de confianza, según las dos últimas encuestas nacionales. Estamos en nivel de confianza debajo de las universidades y de las iglesias, lo cual es lógico, pero también debajo del nivel de confianza de las fuerzas de seguridad y de los políticos y los partidos políticos, estamos casi en el fondo de la tabla".



Opina que esta realidad "nos tiene que mover a la necesidad de repensar qué es lo que vamos a hacer. El 80 de la ciudadanía piensa que hay que reformar la Justicia."



La decisión que está tomada con respecto a los cambios "vamos a empezar por los hombres, por aquellos que nutren los tribunales desde adentro y desde afuera. La provincia de Buenos Aires merece un cambio radical del sistema de selección de magistrados: parece que hay más preocupación por cómo se echa a un juez que por cómo se lo elige".





Los jueces van a la escuela



"Estamos decididos a exigir una escuela judicial previa obligatoria en la provincia de Buenos Aires de dos años donde se enseñen técnicas determinadas, no derecho, que se aprende en la universidad. Para enseñar manejo de conflicto, teoría de la decisión, criminología para quienes están orientados a lo penal, valoración de pruebas, finanzas para aprender sobre la administración de la oficina judicial. Habrá que dar examen teórico práctico que con examen teórico práctico, y no como el de ahora que es como el de secundario, en el que hay que acordarse de memoria algunos fallos".



La propuesta es un examen abierto, donde se pueda consultar internet, hablar por teléfono. "Cómo puede ser que alguien rinda un examen para juez y esa sea la última vez que a elaborar una sentencia o resolver un caso de esa manera. Porque si a los pocos días es juez va a consultar internet, va a hablar con un amigo... así se tienen que tomar los exámenes".





Despolitización



Estos cambios tienen que tener la posibilidad de generar una orden de mérito en la provincia de Buenos Aires. "Esto determina que en muchos casos aparezcan en la decisión de la política algunas personas que estaban en puestos no relevantes y de pronto aparecen en una terna. Debo admitir que he firmado ternas producto de determinados acuerdos que se establecen en el ámbito legislativo que no me enorgullecen. La gobernadora que tiene que decretar la designación coincide en cambiar de plano esta situación".



La intención, dice, es despolitizar la situación de la provincia. "Somos uno de los pocos países en los cuales se eligen jueces para tal lugar y para tal tribunal. Hay que elegir jueces, fiscales y defensores y que les toque donde les toque. Pero que no tenga que estar la política levantando el teléfono diciendo `che nombrame este juez´".



El objetivo es que no haya una dependencia o vinculo del juez con su intendente o con político de turno. Esto es algo que va a contribuir con el funcionamiento e independencia de la justicia. "En la mayoría de los países del mundo se elige un pull de jueces, defensores y fiscales y luego van donde hay vacantes", dijo Ferrari.





Los abogados, a también a clase



También se refirió a los otros partícipes del sistema judicial "que son los abogados. No corresponde pedirle a los jueces que rindan examen, el curso de perfeccionamiento, capacitación continua, un sistema de selección, y que un abogado, como prácticamente no ocurre en ningún lugar del mundo, al otro día de recibir la matrícula pueda presentar un recurso ante la Corte Suprema. No puede coincidir el título académico con el título habilitante. Vamos a tener que encontrar la manera de establecer sistemas de habilitación que permita la formación continua del abogado y que también rinda exámenes".





Adhesión de la nueva ley de ART



"Tiene media sanción la ley de ART, trabajaremos para la provincia al fin que se adhiera al régimen nacional y la implementación del SECLO



Habrá más reformas, también en los procedimientos. "Estamos alentando la posibilidad de transformar los tribunales en unipersonales, para que no existe siempre una situación en que sea siempre necesario que se reúnan tres jueces, por ejemplo, y se pierda el tiempo. Hay situaciones críticas de demora"



También se está trabajando sobre un mapa judicial, "para saber cuál es la carga de trabajo real de los departamentos judiciales de los tribunales, de los jueces, de cada uno de los fiscales y que nos permiten tomar decisiones sobre números. Además, no es necesario tener una cámara en cada departamento judicial. Probablemente con cámaras regionales se podrá lograr satisfacción a las necesidades".



Busca, "celeridad en la respuesta jurisdiccional a todos aquellos que demandan una respuesta del foro laboral de la provincia de Buenos Aires". (La Nación)