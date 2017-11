Encontró un cheque en un colectivo y logró devolverlo por un posteo de Facebook

Cristian Ocampo tiene 18 años, es estudiante del Secundario 1 de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, y el martes pasado cuando volvía en colectivo encontró un cheque en un asiento.



Al llegar a su casa se lo mostró a su papá quien le sugirió que lo devuelva en el Poder Judicial.



"A pesar de lo que me dijo mi papá yo pensé que iba a ser más rápido ubicarla por las redes sociales. Así que lo puse en Facebook en el grupo Alguien Sabe Yo Sé ? Jujuy".



El posteo sumó más de 30 compartidas, 41 comentarios y más de 70 reacciones, y en menos de 24 horas se resolvió.



El joven encontró a la dueña luego de que una usuaria comentara en la publicación que la conocía y los puso en contacto. A las 12.30 la dueña llamó y quedaron en juntarse en un estudio jurídico donde ella trabaja, le presentó el DNI y él le entregó el famoso cheque. Ella le respondió agradecida con una recompensa "que con gusto recibí" contó Cristian.



"Me siento bien. Uno nunca sabe si necesitan la plata con urgencia. Me siento bien conmigo mismo porque creo que hice algo bueno" dijo a TodoJujuy.com.