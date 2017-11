Una rara enfermedad los reunió y quieren encontrar a sus otros 17 hermanos

Paraná Descubrieron que eran hermanos cuando fueron a tratarse por una rara enfermedad

Dos hermanos fueron adoptados por familias distintas de la ciudad de Paraná, y nunca se conocieron, nunca se cruzaron en la calle. Pero la vida les dio una segunda oportunidad, la de reencontrarse en un centro especializado a causa de la patología genética que comparten.Los padres adoptivos de Francisco le habían contado su historia personal, quién era, de dónde venía y sobre su familia biológica."Cuando llegué al Centro le comenté a mi mamá, que había un chico que tenía mi misma patología y ella me dijo: `Debe ser tu hermano, seguro´.. El joven es profesor de Educación Física y tiene un pos título en Discapacidad.en su diálogo en el Centro Integral de Rehabilitación Neurológica de Entre Ríos (CIRNER).Francisco (28) y Emanuel (27) fueron separados al nacer y hoy, una rara y grave enfermedad hereditaria, los volvió a unir."Llegó al centro y encontró con su hermano biológico. La vida los separó cuando era bebés, pero, y ahora, también de Emanuel.Sin embargo, la emotiva historia de lazos de sangre que llevaron a un encuentro inesperado, no se agota en la reunión de Francisco y Emanuel."Mi mamá siempre me contó la verdad:. Lamentablemente, padecemos esta enfermedad pero el reencuentro fue una inyección de energía para ambos", agrega Francisco Ríos aYa como hermanos, fueron apareciendo nuevos objetivos. "Tuve la oportunidad de conocer a mi mamá biológica pero no estuve interesado.. Es decir que éramos 23 hermanos".Ahora, quieren intentar dar con los otros hermanos. "Esperemos que a partir de que nuestra historia trascienda podamos dar con nuestros hermanos", se ilusiona Francisco.