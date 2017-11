La odisea de la mujer que quedó cinco horas atrapada tras un choque fatal

aría Alejandra M. tiene 25 años y cargará de por vida con una pesadilla difícil de superar. Ayer, circulaba por la autopista Rosario-Buenos Aires con su esposo, Ezequiel Schallibaung, de su misma edad, quien iba al volante de un Ford Cargo, cuando de repente, el rodado se estrelló contra la parte trasera de otro camión que circulaba en el mismo sentido. Ezequiel falleció por el impacto, y María Alejandra debió permanecer casi cinco horas en el habitáculo, junto al cuerpo sin vida de su esposo, hasta que finalmente pudieron rescatarla.De repente, sintieron un fuerte impacto en la parte trasera del rodado, y advirtieron que habían sido embestidos por otro camión. Se trataba del Ford en el que iba el matrimonio de María Alejandra y Ezequiel, que había salido de San Pedro a las 2.30 de la madrugada.El impacto fue tal que la cabina del Ford se incrustó en el acoplado del Scania, lo que produjo la muerte del conductor.Inmediatamente, se hicieron presentes bomberos voluntarios de Arroyo Seco que estuvieron varias horas trabajando, hasta que a las 8.30 convocaron a los de Villa Constitución, con más experiencia en labores de rescate. También se hicieron presentes efectivos de la subcomisaría 11ª de Fighiera, personal de la concesionaria del peaje Cinco Vial, que trabajó en el control del tránsito, y servicios de emergencias medicas provenientes de Villa Constitución.Los intentos por rescatar a la joven del habitáculo del camión parecieron eternos. Fueron casi cinco horas de trabajo hasta que, a las 9.32, se registró el retiro de María Alejandra de entre los hierros retorcidos.La mujer había sufrido heridas, pero permanecía consciente después de vivir una situación dramática y desesperante. Durante los trabajos de rescate, los profesionales que la asistieron habían logrado estabilizarla y aplicarle suero.El oficial inspector Emilio Malugani, del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución, recordó que cuando llegaron al lugar se encontraron con la cabina del camión de atrás literalmente incrustada debajo del semirremolque del de adelante, que iba cargado con tambores de 200 litros de aceite. La mujer, contó, estaba atrapada, pero al conductor no se lo veía ya que su cuerpo había quedado como escondido entre el metal. Tan así fue que la joven no vio en ningún momento a su compañero mientras duraron las tareas de rescate, aunque sí "preguntaba por él", narró el bombero, uno de los cinco efectivos villenses que concurrieron con un camión a asistir a sus pares de Arroyo Seco.La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal de Homicidios Culposos Mariana Prunotto. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación revelaron a este diario que hay medidas en curso para dilucidar la mecánica del hecho. Y además de confirmar el fallecimiento de Schallibaung, conductor del camión Ford Cargo, revelaron que María Alejandra se encontraba estable, luego de ser trasladada a Villa Constitución. También se encontraban estables y fuera de peligro Francisco F. y María Aurora P., tripulantes del vehículo embestido.Aunque la mecánica del hecho se investiga, es probable que el camión de adelante, que recién salía de la estación, no haya tenido la posibilidad de tomar velocidad, y que el de atrás no haya advertido esa situación. "Tenemos una ruta que permite trasladarse muy rápidamente, y los vehículos circulan a gran velocidad, por eso recomendamos, además de conducir con precaución todo el trayecto, tener especialmente en cuenta la presencia de lugares donde se opera el ingreso y salida de vehículos. Por ahí no tomamos dimensión de lo que es, pero un camión cargado puede necesitar entre un kilómetro y un kilómetro y medio para alcanzar velocidad; por eso, hay que extremar las medidas de precaución en los lugares donde los vehículos, sobre todo los de mayor porte, ingresan a la cinta asfáltica", resumió Malugani. (La Capital)