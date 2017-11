Se celebra el Día del Donante Voluntario y Habitual de Sangre

Así como hay muchos inventos o innovaciones científicas argentinas que revolucionaron al mundo, la primera transfusión sanguínea con métodos anticoagulantes no fue ajena a esta situación. Antes de 1914, se realizaban diversas pruebas para mejorar la salud de los pacientes; una de las técnicas utilizadas eran las transfusiones directas, es decir de donante a paciente conectados por una misma aguja. En ese tiempo no era posible conservar la sangre, ya que la misma al estar fuera del organismo se coagulaba; por lo tanto, el procedimiento debía ser inmediato.



El 9 de noviembre de 1914 fue una fecha importante para la medicina; debido a que se realizó con total éxito la primera transfusión de sangre con anticoagulantes. Este proceso fue posible gracias al doctor argentino Luis Agote; quién tras varios años de investigación, descubrió que el citrato de sodio (una sal derivada del ácido cítrico) evitaba la formación de coágulos y que en proporción adecuada, resultaba inocuo para el receptor.



El primer Donante Voluntario fue Ramón Mosquera, el portero del instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital de Rawson (lugar donde se concretó el procedimiento). A pesar de ser un descubrimiento destacado, el Dr. Agote nunca patentó su invento pero si lo difundió inmediatamente; ya que era un valioso aporte en plena Primera Guerra Mundial. En ese momento, el mundo científico buscaba desesperadamente una solución para atender a los soldados heridos en el campo de batalla.



Teniendo en cuenta su trascendencia, en el año 2004 la Legislatura Nacional aprobó la Ley N°25.936 que declara el 9 de noviembre como el "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre". Desde ese momento, todos los años se homenajea a los donantes en Argentina.



Las condiciones generales mínimas para ser donante de sangre son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg., concurrir con DNI al centro de donación, desayunar antes de donar, y no haber sido intervenido quirúrgicamente, recibido tratamiento de acupuntura o un tatuaje o piercing en el último año.



Por otro lado, a estas condiciones, se le suman todas aquellas referidas a impedimentos de la salud del donante que pueden ponerlo en riesgo, y las que se relacionan con situaciones de exposición que impliquen la posibilidad de haber contraído una infección que pudiera ser transmitida al receptor de la sangre donada.



Si bien no existe beneficio fisiológico, la donación también permite un control clínico. A la persona que dona se le realiza una medicina preventiva, ya que se controla la presión, temperatura, hematocrito, y si algo no está dentro de los valores óptimos para donar, se lo deriva a una consulta con su médico.



Actividades en Paraná

Este jueves, de 8 a 11.30, en la Plaza 1º de Mayo, habrá una actividad para promover la donación de Sangre.

Mientras que por la tarde, a las 18, la escuela secundaria Nº 5 "Brigadier Ángel M. Zuloaga" de San Benito realizará la "Caminata por la Vida" e invita a toda la comunidad a sumarse.