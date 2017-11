Reclaman a Iosper por prestaciones médicas para afiliados discapacitados

Un grupo de madres se manifestó frente a la sede de Iosper en reclamo de prestaciones médicas para sus hijos discapacitados, registró. Dramáticos testimonios de la lucha que llevan a diario para que la obra social responda a sus obligaciones para costear los tratamientos."Nuestros hijos, por la discapacidad que tienen, necesitan de mucha asistencia, terapias, fonoaudiólogos, psicopedagogos, transporte, una persona que nos ayude en la casa porque somos solas y trabajamos, no tenemos con quien dejarlos y ellos necesitan de una persona que los asista y los acompañe a la escuela", comentó a, Mariana Quiodi, una de las mamás que lucha por los derechos de su hijo."Conforme a la ley nacional de discapacidad, la obra social tiene la obligación de cubrir esas asistencias, bajo la forma de reintegros y hay mamá que tienen hasta tres meses de retrasos en los reintegros", denunció. "Algunas terapistas te esperan ese tiempo pero de todos modos, son montos muy grandes los que tenemos que cubrir", agregó al respecto.Otra mujer cuyo hijo tiene síndrome de Down, ante nuestro medio comentó que la obra social provincial le adeuda las prestaciones médicas por los meses de agosto y septiembre. "Se nos dificulta porque no podemos afrontar esos costos con nuestros sueldos, es mucha plata y como toda prestación, el que la brinda la quiere cobrar. Y los reclamos son a los padres porque la prestación, Iosper nos la brinda a nosotros", explicó la mujer, al tiempo que remarcó: "Es una vulneración al derecho a la salud de mi hijo".Otro caso fue el drama de una mamá con dos hijos con discapacidad. "Las terapias son dobles, y el máximo inconveniente es con los cuidadores domiciliarios porque trabajan ocho horas diarias y Iosper no les permite hacer más, por lo que muchas veces tenemos que pagarles de nuestro bolsillo", evidenció la mujer."Hace tres meses que Iosper no paga y se lava las manos, los empleados se ríen y lo toman en chacota", expuso una de las mujeres.Una mamá con un hijo con una paraplejia en el lado derecho del cuerpo, remarcó que desde marzo, Iosper le adeuda las prestaciones por fonoaudiología y terapia ocupacional porque no le reconocía las tres sesiones semanales que el tratamiento del niño demanda."A mi hijo no dejan de atenderlo, pero una vergüenza que ellos dispongan de su tiempo y no les paguen por el trabajo que realizan", expuso.Un caso que no llamó la atención fue el de una joven mamá de una niña con parálisis cerebral y epilepsia, la que hace siete años que debe acudir a amparos judiciales para que Iosper le cubra las prestaciones para la rehabilitación de su hija. Además de dos meses de transporte y sesiones de psicología."Este año nos pidieron que no presentamos amparo y se comprometieron a cubrir las prestaciones, pero demoraron siete meses en pagar las terapias con el kinesiólogo, y tuve que hacer un amparo porque no era prestador de Iosper siendo que la atiende desde los 11 meses. Es vergonzoso, porque si no es a través de la justicia, no acceden a los pagos, siendo que es un derecho de nuestros hijos", recalcó la joven."Día a día uno tiene que luchar con nuestros hijos para salir adelante, y tener que lidiar con ellos es desgastante física y mentalmente. Empecé con esta lucha a los 20 años, y cuesta. Es como si quieren que bajemos los brazos, pero por nuestros hijos no podemos", testimonió la mamá.