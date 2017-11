Tiene 26 años, le amputaron la pierna y pide ayuda para comprar una prótesis

El único sostén de su hogar

Sin cobertura

A los 11 años, María Emilia Correa sintió un dolor punzante en la pierna derecha a raíz de un golpe. Los estudios en San Juan, su provincia, pre anunciaron lo que se confirmó un día después cuando viajó de urgencia a Buenos Aires con su padre para consultar en el Garrahan: tenía cáncer infantil.Un temblor se apoderó de su cuerpo y los hechos se sucedieron uno tras otro sin que ella pudiera controlarlos: le indicaron dos sesiones de quimioterapia, una operación para extraerle seis centímetros del hueso enfermo y cuatro sesiones más.En medio de toda esa sacudida, la obra social que debía proveerle los insumos para la operación les falló y su padre recurrió a la escuela de Emilia para organizar una campaña solidaria que les permitiera conseguir los ocho clavos que necesitaba su pierna para sanar. Seis meses después y gracias a la cooperación de muchas personas, Emilia se sometió a su primera operación."Un año y medio después, y con rehabilitación, me sacaron los clavos, tomé calcio, mi hueso se volvió a formar y ya estaba lista para volver a caminar", cuenta Emilia adesde San Juan.Según el cronograma, el próximo paso era un viaje relámpago a Buenos Aires para deshacerse de los clavos. En ese entonces no sabía que volvería al noroeste sin los clavos y sin su pierna derecha. "Tenía metástasis y me dijeron que me tenían que cortar la pierna a los 13 años", sentencia Emilia del otro lado de la línea, que hoy tiene 26 años y una hija de 6."Me costó muchísimos años de terapia asimilar lo que me había pasado porque yo soy muy activa y vivía frustrada", relata. En los últimos 13 años, con la fuerza que la caracteriza, ella terminó el secundario, cursó un terciario de gastronomía y tuvo a Maite, su hija y su gran amor.Probó tantas prótesis y en tantas provincias que ya perdió la cuenta y su cuerpo las rechazó a todas, una por una. "Siempre me vendieron gato por liebre y nunca pude rehabilitarme bien", cuenta con un dejo de tristeza, aunque en la charla prima el entusiasmo. "Nadie me podía hacer caminar. Un día me cansé y dije 'no uso más prótesis' y durante 10 años no volví a probar", asegura.Emilia es madre soltera y el único sostén de su hogar. La ausencia de la pierna no la privó de trabajar: desde que se recibió, cocinó budines y los vendió en la terminal de micros, pero aún así, el dinero no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Hace dos años contactó al ex gobernador de San Juan José Luis Gioja para trabajar en la administración pública. "Entré a trabajar en el Ministerio de Hacienda, pero seguí vendiendo budines a la tarde para mantener a mi hija", cuenta.Hace tres años, retomó el proyecto que había quedado en segundo plano durante una década: conseguir una pierna que le permitiera mejorar su calidad de vida. Los fuertes dolores en sus huesos habían llegado a un punto límite y no podían ser ignorados. Consultó a varios especialistas y todos coincidieron en que hay una prótesis electrónica que le permitiría volver a caminar. Su obra social -la Obra Social de la Provincia- que depende del gobierno de San Juan, le negó la cobertura en dos oportunidades.La prótesis cuesta $ 1.625.000, un monto exorbitante que nunca podría pagar por su cuenta. Ante la frustración no se quedó de brazos cruzados. Presentó una denuncia y muchas personas le sugirieron que impulsara una campaña en las redes sociales para recibir donaciones y costear su nueva pierna. Les hizo caso."Abrí la página de Facebook hace un mes y ya recaudé más de un millón de pesos", dice emocionada por el apoyo que recibió de personas de todo el mundo, y aclara que cada transferencia que le llega es de no más de 100 pesos.

Avanza en la compra

¿Cómo ayudar?

La volatilidad que se adueñó de su vida hace 13 años volvió a aparecer, pero esta vez ella tomó las riendas: en menos de un mes viajó a Córdoba para iniciar la rehabilitación en la clínica de ortopedia GD, pidió licencia médica en el trabajo, consiguió una autorización en el colegio de su hija para llevarla con ella y se instaló en la casa de su hermana.Si bien ya logró señar la prótesis, todavía le falta recaudar cerca de $ 500.000 y en caso de que en un futuro la Justicia resuelva a su favor, el dinero recaudado será devuelto y el remanente será donado a otra causa solidaria. "Siempre viví con la esperanza de volver a hacer mi vida normal", dice Emilia antes de finalizar la llamada.María Emilia recibe donaciones a través del banco para transferencias nacionales y a través de PayPal desde el exterior. A través de Facebook "Una pierna para María Emilia", actualiza a sus seguidores y donantes diariamente y los hace parte de su recuperación.Banco: Santander Río S.ANombre: María Emilia CorreaCUIL: 27-35734824-8Número de Cuenta: 386794/9CBU: 0720179688000038679490PayPal: laemi12@hotmail.com