Marcharon para pedir por la búsqueda de los pescadores desaparecidos de La Paz

A cuatro meses de la desaparición de Roberto Darío Godoy (35) y Félix Omar Maldonado (29), familiares y amigos marcharon para exigir respuestas a las autoridades policiales y judiciales de La Paz sobre la búsqueda de ambos pescadores.Este lunes por la mañana encabezaron una marcha desde la plazoleta San Martín y concluyeron en el palacio de la justicia. En este lugar, cortaron la calle y pidieron por la aparición de los desaparecidos.Es que Godoy y Maldonado salieron de su casa el 6 de julio del corriente año y hasta el momento no hay novedades sobre sus paraderos.Se vieron carteles con palabras como "Justicia por Maldonado y Godoy", "Queremos saber dónde están", "Su familia los espera", "Prohibido olvidar", "Todos deben pagar", "¿Que pasó con Maldonado y Godoy?".Las familias de ambos pescadores arremetieron contra la pesquisa judicial: "No queremos creer que por no tener recursos para pagar un 'buen abogado', no tenemos derecho a que el fiscal de la causa lleve adelante la investigación. No entendemos qué pasa ni porqué, no tenemos noticia de ningún tipo, no sabemos si están vivos o muertos, aunque confesamos que con cada segundo que se va, se nos aleja más la posibilidad de encontrarlos vivos".El 6 de julio, Félix Osmar Maldonado (29 años) y Roberto Darío Godoy (35 años) salieron a pescar en el río Paraná, en la zona de La Paz y desaparecieron. Tiempo después, Prefectura Naval encontró el bote en la zona de islas, frente al puerto de la ciudad pero nada se supo de los pescadores.La canoa estaba amarrada en zona de islas y fue localizada durante los rastrillajes que se efectuaron a la altura del kilómetro 162. En su momento se indicó que la estructura del bote estaba a unos 20 metros del canal del viejo río Paraná, en la margen Norte.En la investigación se manejaban varias hipótesis en torno a la desaparición de los hombres, y resultaba extraño que no hubo tormentas fuertes que puedan haber causado el naufragio de la embarcación.