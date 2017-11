Un emotivo poema para despedir a Antonella y un pedido de su mamá

Natalia Bazán, madre de Antonella, la pequeña de 9 años que no pudo superar una leucemia pese a que fue sometida a un trasplante de médula, dijo que "siempre estuvimos muy acompañados por toda la gente que se acercó y que hizo mucho por Antonella en todos estos meses.. Los médicos que la atendían siempre decían que mi hija era diferente, siempre estaba alegre y dándole fuerza a los demás chicos que estaban internados. Así queremos que la recuerden".que "acá el problema es el cáncer porque la solución no es encontrar un donante. De cada diez niños que son sometidos a un trasplante, solo uno sobrevive. Por eso. No puede ser que no estén diagnosticando a los chicos no solo de Gualeguaychú, sino de todo Entre Ríos. Cuando se comprueba que lo que tienen es una leucemia, ya es tarde. En este momento, en el Garrahan hay tres chiquitos de Entre Ríos y constantemente llegan criaturas".Por su parte, el periodista Fabián Magnotta dedicó un poema a Antonella. "Ojalá tu mirada ilumine cuando miremos el cielo a los que torpemente construimos todo esto", expresó en el cierre.