Crimen de Abril: Críticas y posibles acciones contra el juez que liberó al autor

Las imágenes del sepelio y del cortejo fúnebre de Abril Bogado dejan a la luz el sufrimiento más desgarrador. La nena de 12 años que fue asesinada de un balazo en la puerta de su casa, en Ringuelet, durante un asalto.Mucha gente se acercó a una casa velatoria de 530 entre 1 y 2, en La Plata. Todos quisieron acercarle una palabra de aliento o por lo menos expresarles sus condolencias a la familia.Silvia Vecina: "Es una nena de todos, como si fuera mi hija. Le podía haber pasado a cualquiera. Por eso tanto dolor. Acá es difícil ver un patrullero y mucho menos después de las diez de la noche".Había adultos y también chicos de la edad de la nena. Familiares, amigos, conocidos y compañeros se sumaron a la ceremonia. Ahí, el sufrimiento no hizo distinciones y se apoderó de todos.Mabel Vecina: "Hace un año o dos que esto se empezó a descarrilar. Los jueces no hacen nada. Los sueltan -a los delincuentes- por la cara o porque sin lindos, pero nadie queda preso".Cuando el velorio terminaba, el coche fúnebre empezó su trayecto hacia el Cementerio Municipal.La multitud miró en silencio al ataúd. La incomprensión y el dolor se volvieron a acentuar. Un montón de recuerdos y anécdotas se repasaron en la mente de todos. También en sus corazones, dolidos por un drama absurdo, publicóTanto el Normal 1, al que concurría la nena asesinada, como el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde practicaba gimnasia artística, no tuvieron actividades en el día de ayer en señal de duelo.En las redes sociales también fue el gran tema por estas horas, donde se entremezclaron las muestras de dolor, el apoyo incondicional a la familia y también duras críticas por la alarmante falta de seguridad.Sin dudas, el caso de Abril Bogado ha calado hondo en el ánimo de todos los vecinos de la Ciudad, que para el próximo miércoles 15 del corriente, desde las 18.00, tienen previsto juntarse en 117 y 532 para marchar en caravana a las puertas del Ministerio de Seguridad y, la Gobernación bonaerense, donde renovarán los reclamos por la cada vez más violenta ola delictiva.Por el crimen, fue detenido Echegaray Biel, un hombre con antecedentes que estaba condenado por tentativa de homicidio y que había quedado libre en 2015, y un menor de 17 años que, por ser menor de edad, entraría en el régimen penal de Responsabilidad Juvenil.El procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró hoy que desde el Ministerio Público analizarán si el juez de Ejecución Penal de La Plata, Nicolás VIllafañe, "cumplió con los pasos" para otorgarle la libertad asistida al hombre que fue detenido ayer por el crimen de Abril Bogado.Conte Grand anticipó, además, que en caso que detecten irregularidades podrán iniciar "acciones" contra el magistrado.No obstante, el funcionario explicó que el juez puede brindar la libertad condicional a un preso "sin perjuicio de las opiniones que se puedan manifestar desde el Servicio Penitenciario o de la Fiscalía", como ocurrió con el preso José Edgardo Echegaray Biel alias "Pepito", ahora nuevamente detenido por el crimen de Abril."Es una cuestión de interpretación", consideró el Procurador en declaraciones a la prensa, donde agregó que "desde el Ministerio Público investigamos si se cumplen los pasos para la liberación"."La interpretación necesariamente pone a los intérpretes en posturas distintas pero nosotros investigamos si se cumplieron los pasos. Verificamos si se cumplieron los pasos, si no se cumplieron iniciamos acciones contra el magistrado", completó.Conte Grand afirmó que hay "matices" en la "cuestión de la interpretación" y aclaró que "hay situaciones intermedias que generan algún nivel de duda, y el magistrado podrá tomar una postura más laxa o mas restrictiva del otorgamiento, pero más allá que sea interpretación, si las distintas etapas cumplidas denotan la inconveniencia del otorgamiento de libertad condicional ahí se restringe la capacidad de interpretación, por lo tanto nosotros podemos tomar alguna medida"."Esto nos pone ante un debate: sobre si la libertad condicional es un derecho o una excepción. Y también si el juez la puede otorgar o no sin perjuicio de los informes", agregó Conte Grand.Desde el Ministerio Púbico de la Provincia, según palabras del Procurador, se reclama una aplicación más restrictiva del beneficio.