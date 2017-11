Concordia: Implementan un registro obligatorio para controlar cuántos carros hay

Se implementa un registro para saber cuántos carreros existen en Concordia. Advierten que si no se anotan no podrán circular.



Martín Armanazqui, director de la Unidad de Desarrollo Ambiental del municipio de Concordia, explicó que el registro que se está implementando se "llevará a cabo durante 60 días y tiene como objetivo planificar las acciones a seguir". El objetivo final es evitar el maltrato animal y avanzar progresivamente en la erradicación de la Tracción a Sangre (TAS).



En declaraciones a Diario Río Uruguay, aseveró que "ellos se registran, nosotros revisamos el animal, lo vacunamos y a su vez levantamos datos de las personas".



A pesar de tener plazo hasta aproximadamente "fin de año", existe "la posibilidad de que se extienda 30 días más", adelantó el funcionario a Diario Río Uruguay.



Lugares



Además, Armanazqui puntualizó que "ahora estamos en la zona sur, pero la idea es ir recorriendo todas las zonas donde sabemos que hay gente que tiene equinos y carros". La iniciativa se complementa con un "lugar fijo, todos los miércoles, en la Ex Estación Norte".



Sin registro



Por último ? y consultado acerca de aquellos que no se sumen al registro ? el funcionario enfatizó que se busca "facilitarles la vacuna, que es lo más importante, e incluirlos", por lo que "de esa forma podrán circular".



Mientras que, aquellos que no lo hagan, "no van a poder circular". Subrayando que los controles seguirán, buscando evitar situaciones extremas en relación al TAS y el maltrato animal.