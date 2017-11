"La quiero en mi casa, sino no voy a poder vivir"

Posted by Natalia Bazan on lunes, 6 de noviembre de 2017

Sociedad Emotiva despedida a Antonella y se replican las palabras de aliento para su mamá

Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Antonella González, la nena de Gualeguaychú que había recibido un trasplante de médula, pero que a las pocas semanas, su salud comenzó a desmejorar y a tener una serie de complicaciones.La mujer cuenta que aún están en el hospital Garrahan esperando completar los trámites para el traslado del cuerpo a la ciudad de Gualeguaychú. Y al explicar la decisión de no hacer velorio afirmó: "No tengo ganas de pasar por más sufrimiento. Quiero que me sepan entender"."Muchos me están criticando porque dicen que los angelitos no se queman, pero mi hija es un ángel, fue un ángel y lo será siempre y la quiero en mi casa y así me voy a sentir en paz, sino no voy a poder vivir".