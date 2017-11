Hombre que pescó un Pacú de 29 kilos en el río Paraná no tendrá récord mundial

El pasado miércoles 18 de octubre, Ramón Acevedo, logró una gran hazaña al pescar un pacú de 29 kilos en el río Paraná, en la costanera de Posadas (Misiones), a metros del puente con Encarnación.Don Ramón relató que siempre va a pescar allí, actividad que disfruta mucho, y se mostró muy emocionado por el espécimen que logro sacar, y se lo dedicó a su esposa, y en especial a sus hijos Miguel y Dani."Hace un año y cuatro meses que empecé a pescar porque no tenía nada que hacer en mi casa", contó. "No es lo mismo pescarlo que comprarlo", resaltó."Pesó 29 kilos. Tenía una polenta bárbara", comentó, al tiempo que reveló: "Encarné con cuero de pollo".El pescador aficionado Ramón Acevedo fue filmado poco después de la captura y recibió elogios, aunque también críticas por haber matado al ejemplar.No obstante, como el pescador no siguió todos los procedimientos, no puede contarse su caso como el récord mundial, a pesar de que superaría con holgura la actual marca oficial: el mayor pacú (Piaractus mesopotamicus) ya pescado, de acuerdo con la IGFA, pesó 10,21 kilogramos y había sido atrapado en el río Tarija (Bolivia) en 2008 por el pescador Alejandro Linares.

En un video amateur divulgado por la prensa, Acevedo demuestra gran emoción y dedica la captura a su familia. Para medir el peso fue usada una "balanza vieja" y habría registrado 29 kilos.Todos los días, por la mañana o la tarde, puede verse a un particular grupo de amantes de la pesca quienes se reúnen en busca de una buena pieza desde que se enteraron de lo que fue capaz de sacar Don Acevedo, con solo una lineada.

Todos esperan que el río, transformado por la represa de Yacyretá, recupere su "buena salud" y que vuelvan a aparecer dorados, surubíes y pacúes como antaño.Para conocer todos los procedimientos a seguir para registrar un récord mundial de pesca, haga click aquí