Atacaron el consulado argentino en Chile en una protesta por Santiago Maldonado

Durante la tarde de este viernes, el consulado argentino en Concepción, Chile, sufrió el tercer ataque en menos de dos meses, en protesta por el caso Santiago Maldonado. En el edificio también funcionan reparticiones de Finlandia, Dinamarca y México. Después de las 19 horas, un grupo de 12 personas lanzó bombas de pintura, destruyó ventanas y rayó el frontis completo.Ernesto Manteiga, el cónsul de la Argentina en esa ciudad, ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago y muy cerca de la zona donde se ha desarrollado el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, dijo a la televisión local que "estaban encapuchados, eran personas agresivas que lanzaron contra el inmueble botellas con pintura (.) hablan de que Santiago Maldonado se ahogó, fue dicho por la Justicia. Entonces, no entiendo qué es lo que piden. Yo creo que tiene que ver con la posible extradición de (Facundo) Jones Huala, un mapuche que probablemente sea extraditado a Chile".Al momento del ataque, donde quedaron rayadas frases como "Justicia x Santiago Maldonado" y "Todos los Esta2 son asesinos", no había funcionarios en el interior, por lo que no hubo heridos. Tampoco se registraron detenidos". "Cada vez son más violentos, no sabemos quiénes son. Lo que han escrito es mu confuso, hablan de Santiago Maldonado, de que todos los países son asesinos y además ponen el signo de la anarquía. estamos viviendo en una época de violencia muy peligrosa", agregó el cónsul.El canciller chileno Heraldo Muñoz colgó durante la noche en su cuenta de Twitter un mensaje de repudio. "Nuestra más firme condena a ruin ataque vándalos a Consulado de Argentina en Concepción, afectó también a México, Finlandia y Dinamarca". En el consulado se dispuso vigilancia especial de parte de la policía chilena y se informó que recién el lunes retomará sus funciones.El 23 de octubre pasado fue atacada la embajada de la Argentina en Santiago. Una turba de encapuchados secuestró un micro, levantó un piquete y reventaron ventanas y el acceso principal. Entonces no hubo heridos, pero sí detenidos y el Gobierno chileno mantiene vigilancia especial las 24 horas.