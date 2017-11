Lanzan campaña para que los chicos sean "tutores electrónicos" de sus abuelos

Alumnos de la Universidad de Buenos Aires impulsan una campaña para que chicos y adolescentes sean "tutores digitales" de sus abuelos ya que, según demostraron estudios recientes, el grupo conformado por los adultos mayores está entre los que más sufre por la brecha digital.



"El propósito es que los dispositivos electrónicos ya no sean un monstruo para los abuelos, una fuente de disgustos y frustraciones, sino una oportunidad de acercarse a sus nietos, divertirse juntos, y facilitar su vida", explicó Camilo Alves, estudiante de Ciencias de la Comunicación y uno de los creadores del proyecto.



La investigación que sustenta la iniciativa recopila estadísticas del Indec que indican que sólo el 25% de las personas de entre 60 y 74 años utiliza Internet diariamente, y un estudio que señala que 28 de 30 adultos mayores fallaron en el intento de agregar un contacto en un smartphone con sistema operativo Android.



"Los abuelos no se dan cuenta lo mucho que se facilitan los quehaceres cotidianos con Internet. No llegan a descubrirlo porque le tienen miedo a estos aparatos. Sus nietos, al ser personas confiables y cercanas, que nacieron junto a estas nuevas tecnologías son los intermediarios perfectos", detalló Manuel Oubiña, otro de los impulsores.



La iniciativa, que se lanzará en los próximos días en las principales redes sociales (http://fb.me/abueloyoteenseno) busca incentivar especialmente a chicos y adolescentes de 9 a 12 años con una comunicación divertida y desestructurada, aunque no infantil, utilizando las estéticas de los dibujos o videojuegos populares entre ellos.



La Capital.