El lunes llegarán al país los cuerpos de los argentinos muertos en el atentado

Los sobrevivientes y las familias regresarán en el mismo vuelo, que llegará a Ezeiza. Los féretros serán llevados por tierra hasta Rosario.



De acuerdo con lo previsto por las autoridades, el vuelo partirá a las 15.00 del domingo hora de Nueva York (16.00 de Argentina) y arribará a Ezeiza entre las 3 y las 4 de la madrugada del lunes, confiaron fuentes del gobierno santafesino.



En ese mismo vuelo regresarán al país los sobrevivientes del atentado y los familiares de las víctimas que viajaron para repatriar los restos.



Según las fuentes consultadas, los familiares viajarán en avión desde Buenos Aires a Rosario, mientras los cuerpos serán trasladados por tierra "una vez que se cumpla un trámite en el aeropuerto" que podría extenderse por dos horas.



Las autoridades locales prevén que los cinco féretros estén en Rosario a más tardar en el mediodía del lunes.

Lifschitz se reunirá con familiares y sobrevivientes en Nueva York

Antes de la partida, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunirá con los familiares de tres de los fallecidos que están en Nueva York y con los sobrevivientes de la tragedia de Manhattan.



Lifschitz volará desde Argentina el sábado por la noche para llegar a Nueva York el domingo y poder saludar a los familiares de las víctimas rosarinas antes de su regreso, añadieron los voceros.



El lunes el gobernador participará del homenaje a las víctimas que se realizará en la zona cercana al Ground Zero, en el sur de Manhatan, donde se produjo el atentado, que contará con la presencia del presidente argentino, Mauricio Macri.



Si no media ningún inconveniente de último momento, los cuerpos de Ariel Erlij, Hernán Mendoza, Alejandro Pagnucco, Hernán Ferruchi y Diego Angelini estarán en la madrugada del domingo en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires.



El operativo de repatriación está a cargo del Consulado argentino en Nueva York cuyo responsable, Mateo Estremé, realizó los trámites de los familiares de las víctimas fatales que no viajaron a Estados Unidos.



Junto a ellos regresarán Iván Brajkovic, Ariel Benvenuto y Juan Pablo Trevisán, los sobrevivientes del atentado que viajaron juntos a celebrar los treinta años de la graduación en una escuela secundaria de Rosario.



Martín Marro, ex compañero del Instituto Superior Politécnico que reside en Boston y se sumó al festejo por los 30 años de egresados que terminó en tragedia, seguía hoy internado fuera de peligro en un hospital de Nueva York, informaron las autoridades.



En cuanto al velatorio, aún no había una definición sobre el lugar y el momento en que se llevará a cabo.



El gobierno santafesino ofreció a los familiares facilitar un espacio si deseaban realizarlo en forma conjunta, pero no existía un acuerdo unánime sobre ese punto, dijeron los informantes.



El atentado se produjo el martes cuando Sayfullo Saipov (29), un uzbeko radicalizado e inspirado en el Estado Islámico, arrolló a una veintena de personas con una camioneta.



El atentado provocó ocho muertos -cinco de los cuales son argentinos- y once heridos, entre ellos el licenciado en biotecnología Marro.

Los Andes.