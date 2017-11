Arrojaron piedras a encargados de controlar una aplicación de agroquímicos

Posted by Gustavo Mathieu on jueves, 2 de noviembre de 2017

Personal de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba fue agredido con insultos y piedras este jueves, en un campo en el que se encontraba controlando una aplicación de fitosanitarios.El caso ocurrió en la comuna de Dique Chico, cerca de Alta Gracia, donde existe un conflicto entre productores y vecinos que reclaman "no más fumigaciones".La controversia se destapó hace un mes, cuando el presidente comunal Nilo Pérez cedió a la presión de estos vecinos e impuso una regulación que prohibía pulverizar a menos de dos mil metros del ejido urbano, lo que derivó en una protesta de productores que se "encadenaron" contra la medida.A raíz de esta situación, se había dispuesto una mesa de diálogo para acercar a las partes e intentar una resolución pacífica del problema. Uno de los puntos que se había acordado es que, para llevar tranquilidad a los pobladores, cuando se hicieran aplicaciones, concurriera un técnico de Agricultura a fiscalizar que estuviera todo en regla y validarlas, lo que precisamente ocurrió en esta oportunidad pero lo mismo hubo inconvenientes.El director de Fiscalización y Control del Ministerio, Martín Gutiérrez, que los inspectores recibieron insultos y pedradas por parte de vecinos que, además de poner en riesgo la integridad de los funcionarios públicos y los productores, dañaron la camioneta en la que se trasladaban.Esto puede observarse en un video grabado por uno de los propietarios del campo y difundido en su cuenta de Facebook por el periodista Gustavo Mathieu, quien también posteó otros tres videos que dan cuenta de estas agresiones."Esto sucedió a las 18.40; los productores tenían todo en regla, todo perfecto: la receta fitosanitaria se había presentado ante la comuna 48 horas antes de la aplicación, la máquina fumigadora estaba habilitada, el operario de la misma estaba capacitado y tenía el carnet vigente, el agroquímico que aplicaron es uno de los permitidos por la ley; y el anemómetro que llevaron los inspectores de Fiscalización y Control indicaba que la dirección y velocidad del viento permitían la pulverización sin problemas", detalló Gutiérrez.Y añadió: "Cuando se estaba realizando la aplicación, aparecieron estas personas que comenzaron a insultar y tirar piedras, a los productores, los inespectores y las camionetas. Por esto, se decidió llamar a la Policía que concurrió al lugar para frenar estas agresiones y luego el agente Mariano Heavy, a cargo del operativo, se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente".En una de las grabaciones puede observarse que Heavy se acercó a dialogar pacíficamente con los vecinos que protestaban y a explicarles que la aplicación se estaba haciendo en línea con lo que marca la Ley 9.164.Gutiérrez prometió que harán un seguimiento de la denuncia, "porque no podemos permitir a que cualquiera vaya a un costado de un campo porque 'no me gusta' y agreda a la gente que está trabajando"."Y vamos a seguir trabajando en la mesa de diálogo, en la que escuchamos a todas las partes, pero con el cumplimiento de la Ley como principal premisa", concluyó. (AgroVoz)