Proponen trasladar Día del Amigo en homenaje a víctimas del ataque en Nueva York

Sociedad Emotivo homenaje en Rosario a víctimas del atentado en Nueva York

Para honrar el recuerdo de los cinco rosarinos fallecidos el martes pasado, por un ataque terrorista en Nueva York, a un grupo de amigos de Ariel Benvenuto, uno de los sobrevivientes de la tragedia, se les ocurrió proponer que se traslade la fecha de la celebración en el que se festeja el culto a la amistad."Queremos ser claros, esto parte inicialmente desde un enorme dolor, del shock del que todavía no logramos salir. Es una idea que nace con un gran respeto por las familias de todos los que sufrieron este atentado", se encargó de aclarar Gabriel, para comprender el criterioso tono emocional de la propuesta."No queremos lastimar a nadie, ni que se mezclen las cosas. Sabemos que es un momento de tremendo dolor y desde ese lugar lanzamos la iniciativa", remarcó este íntimo de Benvenuto, quien contó queEste grupo tiene una organización propia, con reglas particulares, y hasta tiene un capitán, que van renovando a través de puntuaciones internas, que tiene ascendencia no sólo en los encuentros deportivos, sino también en las comidas que suelen compartir unas horas más tarde. "Ariel (Benvenuto) es un hombre que colabora siempre, y está pendiente de fomentar los gestos de amistad, en cada partido, en cada cena, con cada uno de nosotros", subrayó Gabriel."Lo queremos mucho, y después de leer una nota de un periódico digital, que decía «Vivir y morir, en la amistad», pensamos que correr el festejo sería algo merecido. Siempre dentro del marco de un profundo respeto. Lo expresamos por la necesidad de compartir una inquietud, de estar al lado de un amigo nuestro, desde nuestro pesar, ni más, ni menos que eso", resaltó.Sobre las características de estos encuentros, comentó: "Ariel es uno de los fundadores de nuestro grupo, es de los que siempre llama y lleva adelante las cosas. Organiza el fútbol, las cenas, todas las reuniones".Y profundizó: "Es un pensamiento nuestro, particular, no pretendemos nada más. Es una forma de estar al lado de ellos, una especie de merecido homenaje".Acerca de las razones que motivaron esta sugerencia, contó que "Ariel es un tipo que celebra la amistad, en el más amplio sentido de la palabra, y por eso se nos ocurrió esta idea".En ese sentido, explicó que hicieron trascender formalmente la iniciativa, porque "sentimos mucho respeto por todas las familias de los involucrados.Queremos estar un poco al margen, y esperar que Ariel llegue a Rosario para poder darle un abrazo".Gabriel también es egresado del Politécnico, unos años mayor, promoción 82. "Esto sería hacer un culto a la amistad, como se vive en Rosario, y en toda la Argentina. Hace unas semanas estuve con un amigo en Barcelona, con un amigo mío del Poli, y decía que lo que más extraña es juntarse con los amigos. Y eso les pasa a todos los que se van", enfatizó."Casi todos los egresados del Politécnico, de todas las promociones, tienen grupos en los que se siguen juntando. Y desde ese lugar queremos recalcar que esta es una iniciativa nuestra, muy personal, de tanto dolor", remarcó.