Para el mate: Estudiantes crearon máquina expendedora de agua, yerba y azúcar

Estudiantes de séptimo año de la Escuela Técnica Nº2 de Villa Elisa, en La Plata, inventaron una máquina expendedora que sirve el agua a temperatura justa (85 grados), además de despachar yerba y azúcar al pulsar un botón.



"La idea nació porque los chicos no tenían de dónde sacar agua caliente para el mate. Entonces, como máquinas expendedoras de agua caliente hay en todos lados, pensamos en hacer algo que fuera más allá y tire también yerba y azúcar", contó a Télam Daniel Ruiz, profesor de electromecánica dela institución, quien orientó a los alumnos en el proyecto.



El docente contó que tardaron dos meses en terminar el artefacto. "La máquina está hecha en base a materiales reciclados que fuimos reuniendo: hierros que había en taller del colegio, un pedazo de lavarropas que trajo uno de los chicos, cosas que yo tenía en mi casa y chapas que encontrados en la calle".



En cuanto a las cantidades de yerba y azúcar que expende, son las que se emplean normalmente para un mate de tamaño estándar. Para la caída de los ingredientes se colocaron motores y una resistencia que emite aire caliente cerca del recipiente de azúcar para que esta no se humedezca.



Además, intentarán que el usuario pueda elegir la temperatura del agua de manera electrónica, ya que hasta ahora sólo la controla un termostato.



"Queremos que la máquina quede en la escuela. No nació con la idea de comercializarla, sino para suplir este déficit y que quede en la escuela y todos puedan disfrutar de esta pasión argentina que es el mate", concluyó el profesor.