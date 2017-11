Le robaron la camioneta con los perros adentro y murieron asfixiados

El hecho ocurrió en la localidad de Gerli, donde el experto en canes, acompañado por una amiga, estacionó la camioneta en el local de un amigo. En ese momento un delincuente armado los abordó y les exigió que se bajaran. En un principio, la mujer no quiso bajarse para no dejar a los perros, pero finalmente el ladrón se llevó el vehículo con los animales a bordo.



Inmediatamente el hombre dio aviso al 911 pero ya era tarde. El delincuente había escapado con los perros Hanni, Baron y Felipe. Hasta ese momento, todo era incertidumbre. El instructor y su amiga comenzaron una campaña en las redes sociales para dar con los animales. De hecho, esa era su prioridad. La camioneta pasó a un segundo plano.



Más de nueve horas después, los vecinos le avisaron que habían encontrado la camioneta. Pero cuando llegaron por el vehículo vieron que sus tres mascotas estaban muertas asfixiadas. "¿Por qué no le dejaron una puerta, una ventana abierta? Ese es el dolor", dijo Fernando entre lágrimas.



"No sé si es ignorancia. Tal vez porque no tiene alma ni tiene corazón, tal vez porque no tiene valor su vida ni la de un ser humano y menos, tal vez para él, un simple perro, que para nosotros es muy importante", agregó.



En cuanto al robo, relató: "Me bajé del vehículo y dejé a mi amiga en el asiento del acompañante. Habré tardado dos minutos en entrar al local cuando escuché: 'bajate, bajate, bajate?'. Ella gritaba, por favor los perros, los perros, los perros? Pero su pedido no se atendió y se escapó con el vehículo", contó.



"Lo más probable es que no se haya dado cuenta de que estaban los perros atrás, pero cuando paró y vació el coche de todas mis pertenencias, ahí sí los vio. Podría haberles dejado una ventana abierta", se quejó Fernando y reveló: "Ayer (por el martes) hizo mucho calor, se sumó la falta de oxígeno? Encima es una muerte lenta y horrible", finalizó.



A través de su perfil de Facebook, Fernando se lamentó por el hecho y agradeció la colaboración de sus amigos y de los vecinos que participaron en la búsqueda de los perros. "En este incidente tan grave que me ha tocado vivir, y que es de público conocimiento; quiero agradecer a todas aquellas personas que hicieron viral este aberrante hecho", sostuvo.



"Amigos, compañeros, allegados, clientes, personas que tal vez no conozco pero se hicieron escuchar. y sobre todo a mi gran familia??.GRACIAS. Perdón por no hacer nombres propios, porque seguro no podré mencionar a todos, porque fueron miles. Intentaré transformar los mensajes recibidos en energía. Hoy me embarga el dolor, el vacío, la bronca, la impotencia; GRACIAS,,, GRACIAS? GRACIAS?", sentenció.