El padecimiento de un niño víctima de acoso escolar por su sobrepeso

Una drástica decisión: Lo cambiaron de escuela

En Concordia, "es donde más bullying hay"

César es el padre de un niño que concurría al quinto grado de una escuela privada religiosa de Concordia. Pero, debido al acoso escolar que soportó su hijo durante años por parte de sus compañeros de clase, tuvo que cambiarlo de escuela.Según lo que manifestaron los profesionales que atendieron al niño, en Concordia hay varios casos bullying y son principalmente de las escuelas privadas con orientación religiosa., expresó."El problema lo tenemos desde tercer grado, cuando; después de ser atendido por profesionales, concluyeron que se trataba de la influencia de su entorno que repercutía en todo lo que le estaba pasando; ahora, cuando estaba en el quinto grado,, cuando hacía un trabajo demoraba varias horas,, pensamos que eran problemas en el estudio porque tenía muchas exigencias; pero, un día salió del colegio y", denunció César."Al principio, no entendía qué le estaba pasando y pensé que eran cosas de él, pero un día le pedí que me cuente, que me dijera la verdad de lo que le estaba pasando y empezó a contarme, realmente no podía entender que haya soportado todo tipo de barbaridades, porque le hacían yy también por ser bueno", agregó."Por eso decidimos que había que cambiarlo de escuela, a los pocos días en el grupo de whatsapp,, hay otro chico que también se fue de la escuela", señaló el padre de César., pero el acoso y el maltrato eran constantes y estaban todo el día. Le entraron con eso y le decían cosas todo el tiempo, descubrimos que esto venía desde hace muchos años y él se las tragaba solo", sostuvo.Consultado acerca de si elevó su reclamo, tanto a docentes como a directivos de la escuela, precisó que éstos lo negaban, "en todo momento nos; pero nadie se ofreció a ayudarlo; para nosotros, como se quiera llamar, es maltrato y nadie del colegio nos dio una mano ni hicieron nada por cambiar esta situación con los otros chicos,", aseguró."Lo que nos duele es que en las escuelas dan catequesis, van a misa, toman la comunión hacen encuentros y convivencias y se pregonan valores religiosos del bien, del amor, de la caridad y de la solidaridad al prójimo; pero, adentro, en la vida escolar de todos los días, los chicos tienen muy malos sentimientos, lo peor es que. Ahora, gracias a Dios, nuestro hijo hizo un cambio, está mucho mejor, en pocas semanas. Nosotros queremos decir que se tiene que hablar el tema y que tal vez los chicos se reflejan como son en la casa y", concluyó.