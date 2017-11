Emotivo homenaje en Rosario a víctimas del atentado en Nueva York

Internacionales Hallaron a un segundo sospechoso por el atentado en Nueva York

Profundo dolor, ausencias, lágrimas, abrazos apretados y velas en señal de memoria. Eso se vio en el acto que se realizó anoche en la esquina de avenida Pellegrini y Ayacucho de la ciudad de Rosario, para honrar el recuerdo de Hernán Ferrucci, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza, Diego Angelini y Ariel Erlij, los cinco amigos rosarinos de la promoción 87 del Politécnico que fallecieron el martes pasado tras un atentado terrorista en Nueva York, mientras celebraban los 30 años de egresados de esta tradicional entidad educativa de la ciudad.El emotivo acto contó con la presencia de familiares y allegados de las víctimas, ya que los círculos más cercanos están trabajando para poder conseguir el traslado de los cuerpos, con compañeros de la misma promoción, con ex alumnos de la institución y una gran cantidad de rosarinos que se acercó a ofrecer sus mensajes de apoyo para poder afrontar este duro trance que enlutó no sólo al Politécnico, sino a toda la ciudad.Desde las 20 comenzaron a arrimarse los que se animaron a exhibir algunas palabras entre tanta angustia y aflicción. Todo muy informal. No hubo escenarios, ni micrófonos, ni discursos oficiales. Sólo se desarrolló un minuto de silencio, con aplausos que le dieron caudal a la sentida evocación.Todo sucedió alrededor de quienes lograron armarse de fuerzas para poder expresar algún breve mensaje de paz, algún ruego, entre una marea de periodistas de todo el país, que le quitó algo de intimidad al evento, pero le agregó trascendencia mediática."Es algo terrible lo que pasó. En esta humanidad ya no hay respeto por nadie, en ningún lado del mundo. Mi primo se salvó, gracias a Dios, pero estoy muy apenada por el resto, como lo están todos los argentinos", confesó Norma, prima de Ariel Benvenuto, uno de los que sobrevivió a la tragedia."Son enemigos invisibles, que andan por todas las ciudades del mundo y no hay manera de protegerse. Todos estamos expuestos a estos ataques criminales", exclamó Edgardo, ex alumno, egresado hace 54 años del Politécnico."Los que murieron eran profesionales, personas con familia, gran capacidad, y mucho futuro por delante. El dolor es muy grande", remarcó."Esta gente que se acercó nos arrima un poco de consuelo, pero todo es muy difícil", confió por su parte Manuela, tía de Erlij.A su turno, el arquitecto Alejandro Beltramone, amigo de Erlij y de Mendoza, apuntó que "el mundo es muy grande, pero esto nos toca tan de cerca, que el dolor es enorme. Y nos hace sentir lo finito que somos en este universo. Es increíble que se termine todo, de esta manera, con el que tenías al lado hace sólo un par de días", reflexionó. (La Capital)