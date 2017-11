Sancionarán a responsables por la muerte de una nena tras comer mandarina

Se trata de Rocío Pared, de 12 años, que se intoxicó al ingerir un fruto contaminado aparentemente con el agroquímico Furadan y murió el 9 de septiembre último en la localidad de Pago de los Deseos.



El ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, anunció este martes que sancionarán a los responsables de recetar y usar el agroquímico que contaminó la mandarina que comió una nena y le causó la muerte, en septiembre pasado, en un campo de la provincia.



"Tiene que haber sanción", dijo el funcionario al referirse al caso de Rocío Pared, de 12 años, que se intoxicó al ingerir una mandarina envenenada, aparentemente con el agroquímico Furadan y murió el 9 de septiembre último en la localidad de Pago de los Deseos.



Si bien reconoció que desde la esfera administrativa "se puede hacer muy poco", Vara aseguró que analizan "a quién corresponde la sanción" ya que "había un profesional a cargo del campo".



El encargado de la quinta citrícola, Faustino Mendoza, fue imputado en la justicia de primera instancia por homicidio culposo.



"No tuvimos acceso a la causa", aclaró el ministro pero consideró que "la cadena de responsabilidad está bastante clara" y apuntó al "profesional que recetó el uso de Furadan en la actividad" frutícola, para la que está prohibido, según reveló en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire.



Y agregó: "Queremos ver en la justicia, primero, si las pericias determinan que efectivamente es Furadan y nosotros hacer la investigación del caso de quién proveyó" esa sustancia, "para saber si fue una provisión normal y dentro de lo que las normas indican".



Vara dijo que por una resolución ministerial en Corrientes el Furadan está prohibido para uso frutihortícola y que "el control sobre las explotaciones es imposible, por eso los responsables son los que recetan los productos y los que lo utilizan".



Según explicó, hasta este lunes no había ingresado al Ministerio ningún pedido de la Justicia para que brinde informes técnicos, que serán incorporados a la imputación antes de la declaración indagatoria al encargado del campo, prevista para la semana entrante según anticipó el fiscal del caso, Osvaldo Ojeda.



"La directora de Sanidad Vegetal, Mariela Pletsch, tiene instrucción desde el sábado de ponerse en contacto con el fiscal, por lo que luego de constatar que no ingresó pedido alguno por mesa de entradas, el lunes se contactó y el fiscal reconoció a la funcionaria que tiene intenciones de remitir una solicitud de informes sobre el tema, pero que aún no lo hizo", indicó el ministro de la Producción.