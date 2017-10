"Lloraba de dolor", dijo la joven que fue internada por practicar electrofitness

La joven de 23 años que quedó inmovilizada en terapia intensiva y al borde de sufrir graves consecuencias en su salud, después de someterse a una rutina de "electrofitness", que incluye enfundarse una vestimenta con electrodos, en un gimnasio de la capital de San Juan, habló hoy luego de recibir el alta."Yo fui un lunes a este gimnasio (BeeFit) y me dijeron que tenía que llevar ropa de algodón para que los electrodos funcionaran mejor. Llego a la clase, mojan los electrodos y me ponen los chalecos, y apenas me ponen los chalecos me quedo como paralizada y le digo: 'hay me duele mucho", relató Victoria Gómez a Canal 8 San Juan."La actividad consiste en tener los electrodos puestos a cierta intensidad e ir haciendo ejercicio", explicó la joven.Victoria dijo que cuando comenzó a ejercitarse le dijo al profesor que "se sentía rara". "Es normal", le contestó.Y continuó: "En medio de la clase, sentía las piernas calientes. No podía terminar los ejercicios. Y le volví a decir que me dolía mucho", insistió la joven sanjuanina.En vez de parar la clase, el instructor arengó: "¡Dale, dale, tiene que doler!".

"Yo ya no daba más. Lloraba de dolor"."Presentí muchísimo esta situación porque yo hago actividad física y me di cuenta de que no era un dolor muscular", confesó."Llamamos al doctor. Yo ya no daba más. Lloraba de dolor". Ya en el hospital, los médicos le confirmaron su diagnóstico: Rabdomiolisis, una enfermedad que desintegra las fibras de los músculos esqueléticos, y puede desarrollarse a causa del daño muscular por sobre-entrenamiento y que afecta a los riñones por la rotura de los músculos."Me contaron que los médicos quedaron sorprendidos con mis piernas, que brillaban de las duras que las tenía", dijo la chica de 24 años."Llegamos a tiempo y pudimos revertir la situación"."Las chicas tiene que tomar conciencia sobre los cuidados del cuerpo desde la salud y no desde la belleza. A mí, lamentablemente, tuvo que pasarme esto. Simplemente fui a ese lugar con la intención de estar más linda y sentirme bien y terminé en un hospotal", reflexionó Victoria.