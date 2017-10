El "viudo de Adelfa" aconseja al salteño que se casó con su tía-abuela

Hace años, Reinaldo Wabeke se hizo conocido por casarse con una anciana y tras su muerte pasó a ser llamado "el viudo de Adelfa". El nuevo caso que ganó notoriedad estos días es el de un abogado salteño que contrajo matrimonio con una tía abuela, quien falleció y ahora él reclama una pensión.Ahora Mauricio reclama el otorgamiento de una pensión por la jubilación que cobraba la docente y, ante un primer rechazo de la Anses que puso en duda la legitimidad del matrimonio, el hombre aseguró que llegará "a la Corte Suprema de ser necesario"."No es tan fácil casarse y quedarse con todo, como todo el mundo piensa. Decir 'me caso y me quedan los 20 mil pesos', como el chico que ahora quiere cobrar los 20 mil pesos. No es fácil porque la Justicia te investiga", aleccionó Reinaldo a Ossola en la red social del pajarito.Y aclaró: "Hoy salgo para hablar del chico este que se casó con la mujer de Salta para decirles que son dos cosas diferentes. Que no compare mi caso con el caso de él. Son dos casos diferentes".Sentado en el living de su casa en el campo, Reinaldo añadió en su video casero: "Hace años que estoy escalando y gastando los taquitos, mi amor, para llegar donde llegué. No es fácil de un día para el otro ser quien sos. Si vos querés, vía legal, solamente cobrar la pensión, no hagas escándalo. Mudito, calladito mi amor, tipo gallinita abajo del alerito, mamita, haciendo las cosas por atrás; no largándolas y recorriendo todos los canales porque así no logramos nada".Convencido en base a su experiencia personal, Reinaldo remató: "Si le caes bien a los medios y a la gente lejos se llega. Si no, nunca vas a llegar a nada, te lo digo por experiencia. Yo he pasado muchas cosas a lo largo de estos 10 años".