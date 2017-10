Iosper amplía prácticas ambulatorias sin auditoria previa

Una disposición interna de Presidencia del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) ampliará el 1 de noviembre el sistema que permitirá sus afiliados acceder de manera más simple al trámite de realización de prácticas ambulatorias. No será necesaria la auditoria previa ni la autorización. "Esta modalidad agiliza el sistema y brinda rapidez y comodidad al afiliado", afirmó el Presidente del organismo, Fernando Cañete.



Se trata de un cambio en la modalidad de expender las prácticas con cupos, que se incorporarán desde el 1 de noviembre, y que no llevarán auditoria previa. "Es un cambio en la forma en que el afiliado puede obtener las prácticas que necesita para su atención", explicó Cañete.



El presidente de Iosper consideró que la demora excesiva, y las colas que padecen los afiliados son innecesarias, generan malestar e incluso agresión, porque a nadie le gusta esperar. "El afiliado debe concurrir en una primera etapa al Iosper o a sus delegaciones en el interior, con el pedido del médico. Una vez allí, pasa directamente a las cajas para retirar su orden de práctica sin tener que atravesar ninguna auditoria, lo cual es enormemente benéfico".



Las nuevas prácticas a las que el afiliado podrá acceder una vez al año sin auditoría, aunque con cupos, son las que contemplan los códigos inherentes a traumatología ambulatoria (yesos, vendajes, inmovilización, entre otros), incluyendo además infiltración.



La metodología estará vigente desde el 1 de noviembre. Prácticas ambulatorias sin auditoría Los códigos inherentes a traumatología ambulatoria, irán desde el 12.19.01 al 12.19.31 (yesos, vendajes, inmobilización, etc), incluyendo además el 12.08.01 (infiltración).



Una vez al año sin auditoria



121801 Infiltración.



121901 Fronda articular da para maxilares.



121902 Yeso para naríz.



121903 Yeso tipo minerva.



121904 Collar de Shanz enyesado.



121905 Vendaje de Shanz cuello.



121906 Corset.



121907 Jones acromio-clavicular.



121914 Velpeau de yeso.



121915 Vendaje de Velpeau.



121916 Yeso toraco-braquieal.



121917 Yeso braquial-palmar.



121918 Yeso colgante.



121919 Yeso antebraquipalmar.



121920 Mano de yeso.



121921 Valva larga de miembro superior.



121922 Valva corta de miembro superior.



121923 Yeso pelvi-pédico.



121924 Ducroquet yeso pie.



121925 Calza de yeso cruro-pédico.



121926 Bota larga de yeso.



121927 Bota corta de yeso.



121928 Botín de yeso.



121929 Valva larga de miembro inferior.



121930 Valva corta de miembro inferior.



121931 Pasta de Unna, tipo de vendaje para ulceras.



Códigos referentes a piel y faneras



Una vez al año sin auditoría.



130109 Escisión de uña, una vez al año sin auditoría.



130110 Suturas de heridas, una vez al año sin auditoría.



130105 Drenaje de absceso superficial, una por año sin auditoría.



130106Destrucción de piel-verrugas, queratosis, tres por año sin auditoría.



130107 Destrucción de piel- verrugas, queratosis, tres por año sin auditoría.



Códigos cardiológicos



170191 M.a.p.a. Dos cupos por año.



Códigos de ecografías



180106 Eco mamaria, mujeres menores de 35 años que no necesitan estudio mamográfico. Una por año sin auditoría. (Observación: En mujeres mayores de 35 años, se autorizan mamografías, y en caso de requerir además, ecografía mamaria, deberán presentar la Historia Clínica, y se autorizarán previa Auditoría Médica).



189907 Eco de partes blandas, por un por año sin auditoría



180113 Eco hepática ? biliar- esplénica- una por año sin auditoría



220101 Colposcopia-una por año sin auditoría



Códigos otorrino



Una vez por año sin auditoría.



310111 Extracción de cuerpo extraño de oído.



310112 Taponamiento nasal anterior.



310113 Taponamiento nasal antero posterior.



310114 Extracción de cuerpo extraño de naríz.



Códigos de psiquiatría



Una vez por mes, durante seis meses sin auditoría.



335001 Módulo de sicoterapia individual.



335002 Módulo de control de evaluación psico-farmacológico.



Códigos radiología



340207 Telerradiografía de cráneo frente y/o perfil facial con cefalostato ? Primera exposición. Cupo: dos por año sin auditoria.



340208 Por exposición subsiguiente. Cupo dos por año sin auditoria.



340211 RX frente, de pelvis, humero, hombro, cadera; Cupo: cinco anuales sin auditoria.



340212 RX Perfil.Cinco por año, sin auditoria.



340213 RX de miembro superiores e inferiores, cinco por año.



Oftalmología



Respecto al código correspondiente a la consulta oftalmológica (420110), y para aquellos casos justificados que requieran mayores controles a los establecidos, podrá ampliarse el cupo a una tercera consulta, previa Auditoría Médica.