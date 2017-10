Aseguran que "nadie fue detenido por la autoría de un tuit hacia el presidente"

En agosto del 2016, un joven escribió un tuit en contra de Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. Nunca imaginó la repercusión que iba a tener los pocos caracteres que publicó. Poco después, fue denunciado por haber amenazado al presidente de la Nación.



La última semana, el ministerio de Seguridad informó que el joven había sido detenido en su casa de José León Suárez, pero la jueza a cargo de la causa le aseguró a Infobae que el acusado nunca estuvo preso.



"No hay nadie detenido por la autoría de un tuit dirigido al presidente de la Nación", le afirmó a este medio la jueza federal de San Martín, Alicia Vence.



La jueza señaló que el jueves pasado, y a pedido del fiscal federal Paulo Starc, se realizó un procedimiento en el que se identificó al autor, y se secuestraron celulares y una computadora. Desde esos artefactos electrónicos se habría enviado el tuit, por el que se había realizado una denuncia por amenazas contra el presidente Macri.



El tuit publicado por el usuario "nicolucero69" el 17 de agosto de 2016 decía "Macri te vamos a matar no te va a salvar ni la Federal (La 12)". El tuit era una adaptación de una canción de cancha cantada por las hinchadas de todos los clubes de fútbol. El autor del tuit se presenta en sus redes sociales como hincha de Chacarita. Incluso había publicado su número de socio del club de San Martín.



El caso estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas desde el 2016. Como se determinó que la madre del autor vivía en Mar del Plata, el magistrado envió el caso a la ciudad balnearia. Desde allí, fue remitida de nuevo al juzgado de Rafecas.



La División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal que intervieneen el caso desde 2016, le pidió al club Chacarita Juniors que informara los datos correspondientes al número de socio que aparecía en las redes sociales. Así fue que de determinó que el joven vivía en José León Suárez, partido de San Martín. Hace unos meses, la causa pasó del juzgado de Rafecas al de Vence.



La semana pasada se realizó el procedimiento en la casa del autor del tuit que, según la jueza, fue identificado y se constató que no tenía antecedentes.



Pese a que luego del allanamiento en la casa del hincha de Chacarita, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que aseguraba que el implicado había sido detenido, la jueza Vence afirmó que el joven "nunca estuvo detenido".