Quiso colarse en la Bombonera y quedó atrapado en un hueco

Los hinchas de Boca vivieron un domingo especial, muy especial. El 4-0 frente a Belgrano le dio al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto su séptimo triunfo consecutivo y la tranquilidad de que será muy difícil bajarlo de la cima de la tabla. También, les permitió ver en un nivel superlativo a Cristian Pavón y Darío Benedetto, sus dos anchos de espadas por estas horas. Pero también hubo un hecho insólito. Y que lo protagonizó, justamente, un fanático del Xeneize...Ocurrió cuando un hincha intentó pasar desde la tercera bandeja (donde antiguamente iba la parcialidad visitante) hacia la platea. Pero no lo hizo por una puerta y con su respectiva entrada. Sin pensar en el peligro que se le presentaba, esta persona se metió por un hueco que había en la pared. ¡Y se quedó atascado!En cueros, con pantalón de gimnasia del club y zapatillas, el muchacho se dio cuenta de que no pasaba a mitad de camino. Y ahí también se percató de que no podría volver atrás. Es por eso que comenzó a gritar pidiéndoles ayuda a dos amigos, quienes lo agarraron de las piernas y, luego de un buen rato, lograron hacerlo zafar.Con algunos raspones y cara de susto, el hincha desistió de su idea inicial y, dicen, se conformó con mirar la goleada de Boca desde la popular. (Clarin)