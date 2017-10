Denuncian fallas del sistema de protección de víctimas de violencia de género

¿Díaz se ahogó o escapó?

Policiales Fue infructuosa la búsqueda en el río de sujeto acusado de matar a su ex mujer

Policiales Presumen que el hombre que ejecutó a su ex pareja se habría arrojado al río

Inés Amalia Dri de 54 años fue ejecutada de dos disparos en la cabeza, por quien fuera su ex pareja, Jorge Horacio Díaz de 53, el cual es intensamente buscado.Dri poseía un botón antipánico a raíz de la restricción domiciliaria contra su ex, pero no logró llegar hasta su celular para pedir auxilio e informar lo que estaba ocurriendo.Al respecto, Horacio Dri, hermano de la víctima, contó detalles de la pesadilla que vivía la mujer, es que. En aquella oportunidad,"Curiosamente el mismo fiscal que le tomó más de una denuncia es el mismo que investiga su muerte", precisó su hermano."Estaban separados desde hace un año. No puedo precisar cuántos reclamos o cuantas denuncias hizo mi hermana, tenía causas abiertas. Antes de tener el botón de pánico había solicitado la restricción domiciliaria a donde iba mi hermana, pero él la seguía.", alegó.Tres días atrás "se lo encontró en la calle, en realidad la estaría siguiendo, eso me contaron los hijos y la siguió molestando, pese a tener la denuncia de restricción perimetral y ahí tampoco fue detenido. Además pasaba a cada rato,", detalló."Nosotros esperamos que se haga justicia, que otra mujer no pase por lo mismo y que se pongan la mano en el corazón los fiscales y los jueces, no debemos sumar una más., tenemos que lograr que ninguna mujer pase por esto. El mismo fiscal conoce bien el caso, porque le tomó las denuncias y ahora está investigando su muerte, lo conoce desde el principio y espero que no duerma en los laureles este caso", agregó.Dri también cargó contra el remisero, a quien acusa de no haber denunciado a la policía lo que pasó en forma inmediata, dejando que se pierda mucho tiempo.El hombre pidió que se impute también al remisero, que trasladó a Díaz hasta el domicilio de Inés Dri para cometer el asesinato. "Sin importar la edad que tenga, es un vecino y debería declarar la verdad, contar cómo fue, como no se dio cuenta que Díaz había cometido un crimen y lo volvió a cargar en la camioneta subiéndolo como si nada hubiera pasada. ¿Acaso no escuchó los tiros? ¿No vio que estaría nervioso? Entonces, nos preguntamos ¿Cómo no llamó a la policía? ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? Siguió haciendo su vida y apareció después de horas, algo pasó ahí que no cierra para nosotros", refirió.