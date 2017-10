Cómo preservar la salud de los ojos

Los ojos trabajan conjuntamente con el cerebro para informarnos la forma, la textura, el color, los matices, la distancia y el tamaño de los objetos que vemos.Es decir, las personas dependen de la vista más que de ningún otro sentido para comprender el mundo, aunque a pesar de ser tan importante no se acude regularmente al médico oftalmólogo.Según los últimos datos aportados por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés) en el mundo hay 36 millones de personas ciegas y 217 millones de personas con deficiencias visuales.Es decir, 253 millones de personas presentan discapacidades visuales, de las cuales el 80% de las causas se podrían evitar o curar.En línea con esta iniciativa, los médicos especialistas del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), brindaron algunas1. Evitar tocar o frotar los ojos con las manos sucias.2. Frente a distintas pantallas (como ser: computadoras, tablets, televisores, celulares y otros dispositivos digitales) tener en cuenta lo siguiente:- Ajustar el brillo y contraste al mínimo posible.- Mantener una buena postura y distancia frente al monitor de la PC, la televisión, y otros dispositivos móviles.- Utilizar siempre buenas condiciones de iluminación, tanto en el hogar como en el trabajo y evitar reflejos de otras fuentes de luz.- Frente a cualquier tipo de pantalla descansar la vista 5 minutos cada 40 minutos de uso, enfocando la mirada al punto más lejano posible y pestañear para hidratar los ojos.- Mantener limpia las pantallas de los gadgets para facilitar la lectura.3. Considerar el uso diario de lentes con tecnología fotosensible, como los lentes Transitions, que se adaptan automáticamente a cualquier cambio de iluminación en interiores y exteriores, ofreciendo comodidad, conveniencia y bienestar a los ojos.A la vez que brindan una protección ideal contra la luz azul nociva de las pantallas digitales y el sol, como fuente natural.4. Ingerir alimentos sanos, tener una dieta balanceada, no fumar, considerar suplementos vitamínicos en caso de ser necesarios y hacer ejercicio físico regularmente.5. La infancia es una etapa crucial para el desarrollo de los ojos. Se recomienda llevar a los niños a consultar a un profesional de la salud visual si se ubica demasiado cerca del televisor, sostiene los objetos muy cerca del rostro o si en la escuela tiene dificultad para ver el pizarrón. También si el niño se frota los ojos con frecuencia o frunce el ceño.6. Proteger los ojos de forma adecuada al practicar deportes.7. Adquirir lentes de alta calidad óptica, fotosensibles y adaptables a las diversas condiciones luminosas y ambientales, que bloqueen el 100% de los dañinos rayos UV. Además, evitar adquirirlos en puestos ambulantes o en la calle.8. Consultar al médico oftalmólogo, por lo menos una vez al año, para detectar y corregir cualquier problema de la visión y así protegerla. La mayoría de las formas graves de pérdida de la visión no causan dolor y la ausencia de dolor no disminuye la necesidad de retrasar la revisión anual.