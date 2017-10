Cyber Monday: Consejos para evitar estafas

Verificar el sello de participación de la CACE

Tené cuidado con el costo de envío

Seguí a la CACE y las tiendas destacadas en redes sociales

Consulta límites con proveedores de tarjetas

Compará

Descargá aplicaciones móviles

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor recomendó al usuario asegurarse de navegar en el sitio oficial de "cyber monday", buscar los datos del vendedor, contar con detalles de la oferta, verificar las políticas de cambio y devoluciones y confirmar que la empresa envíe el comprobante de pago o la factura electrónica para concretar reclamos, entre otros puntos.Respecto del envío, consideró que, antes de comprar, se deben consultar los costos y verificar el plazo de entrega."Es importante analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra porque, depende el producto elegido y la zona de entrega, los tiempos pueden cambiar", subrayó.Con relación a la garantía, recordó que "por ley, todos los productos nuevos tienen como mínimo una garantía de seis meses", mientras se refirió al "derecho de arrepentimiento", al apuntar: "Una vez que recibís el producto, hay diez días para cancelar la operación sin motivo ni costo".La CACE regula que las ofertas sean reales solo en las tiendas asociadas, por eso es muy importante que verifiques que la tienda en la que estás por comprar tiene el sello de la CACE en su web.Leer siempre los términos y condicionesEn un banner promocional no entra todo lo que conlleva una oferta, es por eso que todos los comercios tienen al pie de su web o en una página dedicada todos los términos y condiciones. En ella se detallan todas las cláusulas legales de las promociones, los topes de reintegro de bancos o cupones, las tasas de las cuotas con bancos y más. Es muy necesario que, ya sea en Linio o en cualquier otra tienda, leas las mismas para evitarte cualquier inconveniente en la post venta.Es probable que encontremos en un sitio una oferta excelente, sin embargo, cuando llegamos al carrito vemos que el envío es excesivo y hasta devora el descuento. Para eso hay que elegir tiendas que ofrezcan un bajo costo de envío y distintas modalidades de entrega. Por ejemplo, Linio, ofrece la posibilidad de pagar en efectivo en la puerta de tu casa, envíos en menos de 48hs y retiro en sucursales OCA por precios que varían entre los $80 y $120 para CABA y $150 para el interior del país para productos pequeños. Garbarino y Frávega por su parte ofrecen la opción de comprar vía online y retirar en una sucursal sin costo.Hoy en día las redes sociales no solo son útiles para conectarse entre personas, sino también para acercar las marcas a la gente. Son muchas las empresas como Linio, Samsung o Musimundo que anuncian descuentos, cupones o sorteos mediante ellas. Si sos un verdadero cazador de ofertas, seguí a todos en redes sociales y estate atento a los posts durante esas fechas.No pienses en porcentajes de descuentoEl porcentaje de descuento es históricamente la herramienta de marketing más usada en cuanto a ofertas se trata, sin embargo, es muy fácil perder noción de la realidad con porcentajes del 80%. Cuando veas una oferta con ese porcentaje, revisa el precio final del producto y fijate que tenga sentido. Muchas veces los fabricantes del producto tienen un precio establecido en sus webs propias, si el precio final del comercio elegido es menor, la oferta es real.En muchas ocasiones las plataformas de pago online rechazan las compras por problemas en las tarjetas. Ya sea falta de límite o porque el monto es muy alto y se debe solicitar una autorización de pago. Antes de comprar, elegí la tarjeta, asegurate que el límite es suficiente y, en caso de que sea un monto grande, adelantate y llamá a tu tarjeta (Visa, Master, Amex, etc.) y notificá el monto de la transacción para que no sea rechazada.Antes de comprar algo es recomendable hacer un barrido por varios sitios y elegir el que tiene, no solo los mejores precios, sino también los mejores costos de envíos, métodos de pagos y fichas de productos. Es infalible evaluar todos los costos del comercio elegido antes de comprar y compararlo con la competencia.En el 2017, compras online no implica comprar a través de la PC. Las promociones aplican también para las aplicaciones móviles para Android y iPhone de cada sitio. Empresas como Linio, Dafiti o Netshoes cuentan con las mismas y en muchos casos se ofrecen descuentos exclusivos para comprar a través ellas, notificando en horarios específicos. Ya sea envío gratis, cupones de descuento o precios exclusivos, hay que descargar la app y estar atento para aprovechar este beneficio