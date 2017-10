En Rosario utilizarán drones para detectar nuevas construcciones no declaradas

La Dirección de Catastro de la provincia de Santa Fe comenzará a utilizar drones para mejorar sus mapas y detectar nuevas construcciones o ampliaciones no declaradas en zonas específicas de la ciudad, como barrios cerrados. Las fotografías de estos dispositivos permiten achicar el margen de error de las imágenes satelitales o captadas mediante vuelos. Según estimaciones del municipio, en Rosario existen casi 5 millones de metros cuadrados construidos no regularizados, lo que equivale a unos 200 estadios de fútbol.



En días se abrirán los sobres de la licitación (Nº 138/2017) para la adquisición de un vehículo aéreo no tripulado con destino al Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia.



La adquisición forma parte de un proyecto puesto en marcha por el organismo para crear mapas de precisión que permitan la detección de construcciones no declaradas en áreas urbanas específicas y la producción de cartografía con fines sociales para el ordenamiento territorial de asentamientos irregulares (ver aparte).



El dron tiene la particularidad de volar bajo y permitir una resolución de imágenes superior a cualquier vuelo fotogramétrico (aquellos que registran imágenes de un territorio). Por lo tanto, pueden detectar construcciones o mejoras a propiedades con un alto grado de detalle.



"Tiene una precisión en cuanto a la métrica de unos siete centímetros, aunque un vuelo abarque mucha más superficie. Por eso no se pueden utilizar para detectar mejoras no declaradas en toda la ciudad de Rosario, pero sí en espacios acotados", explicó el administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia, Norberto Frickx.



El funcionario provincial indicó que los aparatos de vuelo no tripulado permitirán, por ejemplo, "detectar mejoras en barrios cerrados sin necesidad de pedir autorización para entrar a esas propiedades".



Doscientos estadios



A principios de año, el municipio lanzó un régimen para la formalización y regularización de inmuebles para que los propietarios de los mismos puedan blanquear las mejoras realizadas sobre sus terrenos.



En ese marco, desde la Intendencia se intimó a 33.833 personas físicas o jurídicas por no haber declarado casi 5 millones de metros cuadrados construidos.



Para comprender la magnitud de este número, basta compararlo con 223 estadios de fútbol cubiertos.



Se trata de construcciones que, para los registros del municipio, siguen figurando como terrenos baldíos.



Prueba piloto



El director de Catastro advirtió que en la ciudad existe "una gran informalidad en cuanto a la declaración" de construcciones. Y confió que para achicar este número se está trabajando con el municipio para que cuando los propietarios piden el final de obra, tengan que presentar la inscripción de los nuevos planos en Catastro.



Y también se trabaja en la firma de convenios con los colegios de ingenieros y de arquitectos para que envíen información sobre la visación de planos.



A esta tarea se sumará, por primera vez, la utilización de drones en áreas específicas de las grandes ciudades.



Así, Santa Fe será una de las primeras provincias del país en incorporar esta tecnología para hacer cartografía que permita detectar mejoras no declaradas. Las provincias de Tucumán y La Pampa tiene en marcha proyectos similares al que está a punto de aplicarse en suelo santafesino en los próximos días.



"Si bien le ley dice que los propietarios tienen la obligación de denunciar en la Dirección de Catastro las nuevas construcciones, en todo el mundo la forma de actualización de mejoras es la herramienta fotográfica", apuntó Frickx.



En tal sentido, el funcionario provincial advirtió que lo que está en juego es "una cuestión de justicia tributaria", es decir que la carga fiscal se distribuya en forma pareja "y que cada uno pague por lo que tiene".



Así, ahora los sabuesos vendrán por aire.



También tendrán fines sociales



El director de Catastro de la provincia, Norberto Frickx, señaló que la utilización de fotografías tomadas por drones no sólo facilitará la detección de construcciones no declaradas, sino también la realización de cartografía con fines sociales para la planificación de intervenciones en asentamientos irregulares.



El funcionario provincial explicó que estos dispositivos permitirán mejorar los mapas de esos territorios para brindar mejor información a los organismos encargados de desarrollar planes de regulación dominial o de infraestructura destinados a mejorar el hábitat.



En estos casos, las imágenes aportadas por los drones brindan una capa básica de información sobre la geografía y la ocupación de esos espacios, sobre la cual se puede proyectar con más precisión la apertura de calles o el tendido de servicios públicos, como electricidad, agua y cloacas. (La Capital)