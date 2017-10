En Entre Ríos hubo dos casos de pollos que nacieron con cuatro patas

El caso del pollito de cuatro patas que conmovió a la comunidad de Colonia Norte, en el departamento de Sarmiento, San Juan, parece no ser el único. En Entre Ríos también sucedió, en dos establecimientos.



Rubén, un productor de nuestra provincia, obtuvo hace poco un pollo de cuatro patas que llegó a vivir 49 días. "Cuando lo faenaron pesaba 4 kilos", relató. En tanto, Jonathan, también entrerriano, mostró un video en el que se puede ver a un pollito de cuatro patas que obtuvo en su campo.



El pollo de San Juan nació en el seno de una familia que recibió de regalo a una gallina que puso 14 huevos, de los cuales uno llegó con una extraña diferencia. Lamentablemente, vivió sólo cuatro días.



La historia la relató Emilce Flores, que en declaraciones a Diario de Cuyo contó que su hermano Israel, de cinco años, fue quien obtuvo la gallina como obsequio. Al poco tiempo, nacieron los pollitos, entre los que se encontraba la cría de cuatro patas, que caminaba distinto a sus hermanos.



"Una de mis hermanas nos dijo que había notado que uno de los pollitos caminaba raro. Al otro día vino mi primo y le dijimos que lo mirara. Cuando lo levanto notó que tenía cuatro patas. Nos sorprendió, porque nosotros tenemos muchas gallinas y nunca habíamos visto una cosa así", explicó Emilce.



Y remarcó que, si bien se alimentaba igual que los demás, sólo estuvo vivo por cuatro días. "No sabemos qué le pasó. Ahora la gallina puso huevos de nuevo y no sabemos qué va a salir esta vez", deslizó en declaraciones que publica Infocampo. (El Observador)