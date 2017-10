Caso Maldonado: Intentarán reconstruir los hechos ocurridos el 1° de agosto

La aparición de Santiago Maldonado, lejos de distender la tensión que rodeó a la causa desde un principio, profundizó las posturas encontradas. Hoy, la familia del joven y el Gobierno están parados en lugares irreconciliables. En el medio, los investigadores judiciales se proponen resolver las dudas abiertas tras la aparición del cadáver. Ante todo, buscan dilucidar si la Gendarmería tuvo algún grado de responsabilidad en la muerte de Santiago y bajo qué figura jurídica se puede zanjar la discusión.



Según pudo conocer LA NACION, el juez Gustavo Lleral reasumió la investigación de la causa por "desaparición forzada", con el objetivo de hacer una "reconstrucción histórica" de lo que ocurrió el 1° de agosto en el Pu Lof de Resistencia en Cushamen. "Hay un hecho conglobado. De lo que se vaya demostrando de ese hecho se podrá establecer si hubo, o no, responsabilidades. Sólo allí se calificarán las conductas", señaló la fuente, que agregó que la carátula del expediente es "accesoria".



La investigación, sin embargo, está atada a los resultados finales de la autopsia. Los peritos de parte coincidieron en que Maldonado no murió por lesiones provocadas por terceros. Y existió un consenso en que la causa de la muerte pudo ser "asfixia por inmersión" u otra causa relacionada, como hipotermia.



Pero otras conclusiones q aún no son unánimes. Sobre todo, lo vinculado al tiempo que Maldonado permaneció en el agua. Mientras una parte de los peritos aseguran que fue "al menos 60 días", otra parte quiere esperar otros análisis.



Dudas de la secuencia



Mientras avanzan los estudios de laboratorio, los investigadores buscan dilucidar si el ingreso de los gendarmes al Pu Lof fue legal. Para ello intentan reconstruir con las imágenes si el ingreso al predio fue antes o después de que los mapuches arrojaran piedras y lastimaran a dos uniformados, para ver si estuvo acreditada la flagrancia.



Lo segundo que buscarán establecer es si existió una situación de intimidación que haya forzado a Santiago a tirarse al río. Para ello, consideran clave estipular a qué distancia se encontraba el joven tatuador de los gendarmes. Colocar a los actores en esa escena también permitirá responder otra duda que sobrevuela el caso: ¿pudo alguien haber visto a Santiago cuando estaba en el agua?



Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que hay tres medidas de prueba que podrían colaborar con la recreación de la escena en el Pu Lof: los datos de los GPS de los celulares de los uniformados para tener su ubicación exacta, la reconstrucción mediante el registro fílmico y fotográfico, y una posible inspección ocular al río.



En este sentido, el juez se mostró cauto. En un escrito manifestó que algunas de las medidas requeridas por la fiscal Silvina Ávila "pueden afectar derechos consagrados por nuestra Carta Magna", por lo que le pidió que "motive adecuadamente la utilidad de cada una de ellas".



Puja



Mientras continúa la pesquisa, el caso navega en una disputa de ribetes políticos. El viernes, la familia Maldonado insistió en la figura de la "desaparición forzada". Y agregó: "Seguida de muerte". Hasta que las pruebas no sean concluyentes en otro sentido, se mantendrán en esa hipótesis de máxima.



Ese tesón obedece a dos motivos. Los familiares consideran que es muy pronto para dar por sentadas las conclusiones de la autopsia. No confirman, siquiera, que Santiago no tenía lesiones provocadas por terceros, como ya informó Lleral.



Por otro lado, los Maldonado aún descreen de que el cuerpo de Santiago haya estado durante 78 días en el lugar del hallazgo. "El 8 y 9 de octubre estuvimos en ese lugar y el cuerpo no estaba", aseguró a LA NACION Verónica Heredia, abogada de la familia. "No decimos que lo hayan plantado, sólo decimos que en ese lugar del río no estaba", recalcó.



Del otro lado, el Gobierno considera que la "desaparición forzada" ya está descartada. El propio Mauricio Macri resaltó que los primeros trascendidos de la autopsia "echaron luz sobre muchas cosas que se habían dicho y no eran acertadas". El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reclamó: "Se hizo un aprovechamiento político. Ahora hay que dejar hablar a la Justicia y no permitir más especulaciones".