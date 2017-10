Una nueva enfermedad complica la salud de Antonella: Rezan para que despierte

Antonella González, de 9 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan, donde ingresó luego de sufrir convulsiones que provocaron enorme preocupación en su familia. Su estado comenzó a desmejorar hace aproximadamente unos quince días, a raíz de las complicaciones producidas por el "Injerto contra huésped" (que suele presentarse en los pacientes trasplantados de médula). Antonella recibía diálisis y al cabo de unos días su estado desmejoró, presentando fiebre y otros síntomas que culminaron en las convulsiones mencionadas. Los estudios realizados para determinar que provocó ese desenlace, resultaron en una meningitis viral, por lo que la pequeña permanece sedada y entubada en cuidados intensivos. Sus padres, quienes cumplen turnos de 12 horas para estar cerca de su hija, esperan que Antonella despierte y desconocen aún si puede haber secuelas.



"La tomografía no muestra sangrado, pero los médicos nos han dicho que pueden pasar meses hasta saber que secuelas pueden quedar. Esto no importa, lo que queremos es que despierte. Yo la hablo, porque sé que me escucha y sé que ella se va a despertar", dijo Natalia, la mamá, a Radio Máxima.



"Antonella tuvo algunas reacciones como abrir los ojos o hablar algunas cosas con su papá después de la convulsión, pero ya después se perdía y desde ahí no se ha despertado. Está medicada para la meningitis, sus riñones no funcionan bien, y el injerto contra huésped sigue estando. Pero nosotros tenemos fe en que si ella pudo contra la leucemia, también podrá con esto", expresó la mujer.



Desde las redes sociales, invitaron a realizar una suelta de globos para el día 5 de noviembre a las 14 horas en distintos lugares que quieran unirse en oración y pedido por Antonella. En Gualeguaychú la concentración se hará en Los Obeliscos de Costanera de la ciudad.