Lamentables imágenes de avioneta estrellada cuyo piloto falleció

Confirmaron la identidad del piloto fallecido al estrellarse con su avioneta contra un árbol ubicado en un campo 200 metros al este de la Ruta 70. Se trata de Carlos Eduardo Valinotti, de 55 años.Valinotti tenía domicilio en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego ubicada a 200 kilómetros de Ushuaia donde solía volar de manera recreativa en el aeródromo de esa ciudad.Horacio Pagani, secretario del Aeroclub de la ciudad de Gálvez explicó a UNO Santa Fe que "Valinotti despegó de Esperanza a las 19.45 con intenciones de llegar a Gálvez, que es un trayecto que lleva unos 35 minutos aproximadamente. Lo que suponemos es que al partir él sabía que lo iba a agarrar la noche. Aquí no está permitido volar de noche, por lo tanto debe haber querido dar la vuelta y a mi entender estaba haciendo el circuito para aterrizar".Y agregó, "el avión accidentado está a tres kilómetros del aeroclub de Esperanza, lo que sería un indicio de que intentó volver".Sobre los motivos técnicos que podrían haber fallado en el avión Cesna C-150 con matrícula LV-LFD, Pagani dijo que eso es algo que "lo va a determinar la junta de accidentes" y que los resultados de los peritajes "pueden estar entre los seis meses y el año y medio".Por último, sobre los controles que tienen estos aeroclubes apuntó que "son aeródromos no controlados, porque la cantidad de tráfico no lo amerita. No hay torres de control".