Imputan a capataz por muerte de niña que comió una mandarina contaminada

El hecho

La justicia correntina imputó por homicidio culposo al capataz de la quinta citrícola donde en septiembre murió una nena tras haber consumido una mandarina fumigada con un agroquímico de uso permitido pero utilizado en forma "imprudente", según informó el fiscal de la causa, Osvaldo Ojeda.Lo acusan de. La fruta que consumió la chica, de 12 años, estaba fumigada con un peligroso agroquímico., y será citado a declarar en indagatoria a mediados de noviembre", indicó el fiscal que investiga la muerte de la chica de 12 años ocurrida el 9 de septiembre en la localidad correntina de Pago de los Deseos tras consumir una mandarina fumigada con Furadan.El agrotóxico, cuya aplicación se realizó en una quinta citrícola por donde Rocío Pared pasó junto a un primo, fue hallado en las manos y en la boca de la víctima, según se corroboró en el ministerio público fiscal tras la incorporación del protocolo de autopsia al expediente "En principio trabajamos sobre la base de que este agrotóxico,, pero luego de averiguaciones llegamos a la información de que", sostuvo Ojeda.Se trata de un artículo "que hay que asimilarlo a los medicamentos de receta archivada, es el status que tiene este producto en la agricultura y todo lo que tiene que ver con agroquímicos, por lo que a raíz de eso tuvimos que empezar a mirar otras cosas", contó el fiscal.Y aseguró que ahora "necesitamos contar con informes técnicos que solicitamos y aún no nos remite el ministerio de la Producción de la Provincia, porque surge del protocolo de autopsia incorporado al expediente que la nena queda intoxicada con este producto"."Eles lo que genera este resultado, y a partir de eso estamos trabajando, de allí quelo que no quiere decir que en el transcurso de la investigación se pueda cambiar la calificación legal", sostuvo el funcionario.A su vez reclamó celeridad para la remisión de más pruebas ya que "los informes tendrían que estar agregados al momento que se haga la imputación en concreto a la persona que venga a declarar".Aclaró además que en el caso sólo interviene el ministerio público, ya que "no hay otra persona presentada, por ejemplo, en el carácter de querellante conjunto para que trabaje conmigo"., indicó Ojeda.Damián, un primo menor de Rocío, también comió una mandarina del campo fumigado y aunque logró ser desintoxicado, desde el jueves 19 de octubre fue internado en el hospital pediátrico "Juan Pablo II" de la capital correntina, donde había acudido por un control de rutina.El fiscal de Instrucción de la ciudad correntina de Saladas, Osvaldo Ojeda, afirmó que "había restos de un agrotóxico prohibido en el país" en el cuerpo de la niña de 12 años que murió el 9 de septiembre último tras comer una mandarina que encontró tirada en la puerta de una quinta., dijo el fiscal en declaraciones a Radio Dos.La pequeña, oriunda de la localidad de Mburucuyá, estaba con su sobrino de 11 años, quien también se descompuso y luego se recuperó en el hospital de Saladas. "Hasta el momento no hay imputados en la causa", apuntó Ojeda, quien agregó que "ya se realizaron allanamientos y se tomaron declaraciones a los empleados del campo", aunque "aún no declaró el propietario porque está de viaje en el exterior"."Realizamos allanamientos en el predio donde supuestamente la nena encontró la mandarina, que pela e ingiere junto a su sobrino. Él vomita y queda resentido, pero la niña consumió una cantidad fatal", detalló. Señaló además que "se secuestró un canasto donde había entre 12 y 15 mandarinas, y todas fueron enviadas al laboratorio de la Policía, del INTA y del cuerpo médico forense del Poder Judicial, por lo que estamos a la espera de los resultados de los estudios".