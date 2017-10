Comenzaron las entrevistas a los inscriptos para adoptar a niña de 13 años

Cada día se acerca más la posibilidad de concretar el sueño de la niña rosarina de 13 años que quiere tener una familia. Hoy se cierra la primera convocatoria pública para adoptarla, que fuera lanzada el pasado 18 del corriente por el gobierno de Santa Fe, a través de la subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



La respuesta ciudadana fue inmediata y masiva. En apenas 72 horas de abierta la inscripción ya había 400 postulantes, de los cuales 18 son de la ciudad de Santa Fe.



En los 9 días que duró la convocatoria los pedidos llovieron de todas las provincias del país. Ahora, desde la subsecretaría de Asuntos Registrales analizan a los 443 inscriptos. El amor de hogar está cada vez más cerca de tocar la puerta de la institución que aloja a la niña desde los 9 años.



Las entrevistas que coordinó Asuntos Registrales se llevan a cabo en tandas de a 20 postulantes. Los primeros fueron de Rafaela, Funes, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Granadero Baigorria, San Juan, Córdoba y Buenos Aires. "En cuanto demos con el perfil indicado, remitiremos a la jueza la información para que avance, no queremos perder un minuto más", dijo el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza.



Novedosa convocatoria

Antes de lanzar la convocatoria en Internet, el gobierno de Santa Fe ?a través de Asuntos Registrales?, agotó la búsqueda de una familia que la adopte. La indagación se realizó dentro del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia y en la Red Federal de Registros. Pero nada. La familia no apareció.



Entonces, tras varios meses de trabajo estadístico y papeleo, el pasado miércoles 18 el organismo abrió la primera convocatoria pública para adoptarla, la que finaliza hoy. La novedad se propagó con velocidad a través de los medios de comunicación. Los interesados sólo debían completar un formulario en la plataforma online (https://www.santafe.gob.ar/convocaruaga/), e imprimir luego una constancia. Allí dice: "Convocamos a persona/s que quieran adoptar a una niña de Santa Fe. La niña tiene 13 años, goza de buena salud y se destaca por su energía. Actualmente está cursando el sexto grado del colegio. Es buena alumna, cumple sin dificultades con los objetivos escolares y asiste regularmente exceptuando el día de su cumpleaños que siempre pide no asistir para poder disfrutarlo más. Dice que quiere ser peluquera y se divierte peinando y maquillando a sus amigas, también le gusta mucho dibujar y hacer manualidades. Cuenta que si bien se siente cómoda en la institución que la aloja, su deseo es el de encontrar un hogar y anhela formar parte de una familia. Expediente Nº 4445/2013 Tribunal Colegiado de Familia de la 7º Nominación de la ciudad de Rosario".



Gran repercusión

"La respuesta de la gente nos sorprende para bien. Quiere decir que había mucha gente que no estaba enterada de esa posibilidad. Con esta primera convocatoria instalamos el tema en la sociedad y ahora esperamos darle respuesta a los niños y adolescentes que se encuentran en la misma situación", dijo el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza.



En Santa Fe hay otros 26 menores (18 tiene de más de 10 años) que esperan por una familia. "Primero vamos a intentar conseguirles un hogar mediante el Ruaga, por lo que le pedimos a la gente que se inscriba allí, y en los casos que no obtengamos respuesta aplicaremos la misma modalidad de convocatoria que con la niña de 13 años", finalizó Figueroa Escauriza.



Ruaga

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) recibe todas las solicitudes de las personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que desean adoptar una niña, niño o adolescente, los evalúa y conforma una lista única provincial ordenada cronológicamente. Todos los aspirantes, al momento de solicitar su inscripción, definen su disponibilidad adoptiva, determinada por variables objetivas como sexo, edad, estado de salud y si aceptan grupo de hermanos. (El Litoral)