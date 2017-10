Nueva edición de las pruebas Aprender: Evaluarán a más de un millón de alumnos

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Educación puso en marcha el operativo Aprender, una prueba que mide el nivel educativo en escuelas de todo país y que el año pasado arrojó conclusiones alarmantes. "La evaluación es una política de Estado para nosotros", definió el ministro Alejandro Finocchiaro durante la presentación donde se anunciaron los cambios de esta edición.Las pruebas se realizarán el 7 de noviembre en de 31.300 escuelasAdemás,. El año pasado todos hicieron sobre las cuatro materias.La primera edición arrojó resultados negativos en lengua y matemáticas y mostró la enorme brecha educativa entre provincias. Al presentar esos resultados el presidente, Mauricio Macri, los calificó como "dolorosos" y "sorprendentemente malos". Es que el 70% de los alumnos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas y el 50% no comprende textos., a quienes se los evaluará sólo en su capacidad de producir un texto narrativo ficcional a partir de la escucha de un cuento de un autor consagrado.Para el resto la evaluación será mediante el método de respuestas múltiples.con preguntas que relevan información que ponga en contexto los resultados alcanzados.Elena Duro, secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa, aclaró que este año no incluirá preguntas respecto a si los padres perciben la Asignación Universal por Hijo, pero. También se indagará sobre situaciones de embarazo adolescente, las materias que más le cuesta aprender, sus expectativas a futuro y preguntas sobre bullying.Otra novedad que tendrá el Aprender 2017 es quea partir de pruebas en el sistema Braille y evaluaciones especiales para los que poseen dificultades para ver."Hemos aprendido de los errores que cometimos con las pruebas del año pasado" aseguró el ministro en declaraciones a