Maestro de jardín fue denunciado 51 veces por abuso y quedó detenido

La nena se portó mal durante la cena, su papá la reprendió y la pequeña se bajó los pantalones y la ropa interior. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, ella respondió: "Porque así hacemos con el profe Juan cuando nos portamos mal. Pero nos dijo que esto era un secreto, que no lo habláramos con nadie".



Ese diálogo ocurrido el martes por la noche marcó el inicio de largas cadenas de mensajes de WhatsApp entre familiares de chicos del jardín Mis pollitos, de Villa Centenario, que terminaron con 51 denuncias en la Comisaría 5° contra el profesor de arte Juan Bustos, quien está acusado de haber abusado de más de 15 nenes y nenas de entre 3 y 5 años. El hombre se entregó al día siguiente, quedó aprehendido y mañana por la mañana declarará ante los tribunales de Lomas de Zamora.



Hoy, decenas de padres cortaron la calle donde está el jardín pidiendo explicaciones y la renuncia de la directora, a quien acusaron de no colaborar en esta situación ya que también pedían explicaciones por un ayudante de Bustos, de nombre Mariano. Cerca de las 16 les llegó un poco de alivio ya que los dueños del colegio despidieron a la directora. Mañana, desde temprano, todos marcharán a los Tribunales para exigir justicia ya que el profesor declarará a las 10. Además de los múltiples abusos, los padres afirman que hay otras irregularidades en el caso: afirman que el acusado "no es docente y no tenía legajo en el jardín".



"Es conocido de los directivos, lo pusieron por recomendación. Tenía talleres dos veces por mes. Parece que en 10 colegios hizo lo mismo", contó Diego Hurtado, papá de uno de los nenes. "Este sinvergüenza se entregó y le dijo al comisario que era inocente", afirmó.



Jesica Caballero, también mamá, explicó ante Clarín que "nos decían que no ponían un profesor varón en gimnasia y pusieron a este que no sabíamos qué iba a dar". Con bronca, Miriam agregó que su hija de 5 años "tiene la cola irritada hace diez días, se tapa la cara". Otra de las madres, Jaqueline Ferreyra, se sumó a la denuncia de que Bustos "no es profesor".



La fiscal María Delia Recalde, de la UFI 9, se llevó un CD en el cual están los testimonios de varios chicos y ya se hicieron varias docenas de reconocimientos médicos (que dieron negativo respecto de un abuso carnal). Ahora se harán entrevistas filmadas en gabinete psicológico a más de 60 nenes.



Javier Leguizamón, papá de una nena que va a la sala Azul, dijo que su hija "no me sabe decir qué pasaba dentro de la sala. Nos cuenta que juega a la rayuela pero no sabemos si hizo algo con ella. Hoy vamos a ir al médico para que la revise. Pero ese profesor hacía cosas aberrantes, le tocaba las partes íntimas a los chicos".



De acuerdo a otra madre que quiso preservar su nombre, a quien se portaba mal "Bustos les hacía bajar los pantalones, les daba un chirlo en la cola y hasta les apretaba sus partes íntimas".



Ante las denuncias, tres inspectoras del DIPREGEP estuvieron en el Instituto de Enseñanza General San Martín, donde funciona el jardín, y en una reunión con algunos padres afirmaron que "aquí se van a modificar muchas cosas" y según testimonios de los papás "encontraron muchas irregularidades, sobre todo económicas" y "dijeron que iban a presentar varias denuncias".



Si bien desde el colegio avisaron que mañana habrá clases normalmente, los padres esperarán a que asuman las nuevas autoridades y ver cuál será la situación de Bustos tras su declaración, antes de enviar nuevamente a sus hijos a clases.