La salud de Antonella: "Está en su habitación y con respirador"

Posted by Natalia Bazan on miércoles, 25 de octubre de 2017

Antonella González, la nena de Gualeguaychú que recibió un trasplante de médula y que posteriormente sufrió serias complicaciones sigue internada en grave estado. La misma fue sometida en las últimas horas a nuevos estudios para tratar de determinar qué generó su descompensación."Anto escucha pero tratamos de no hablarle mucho porque se le sube la presión", señaló anoche en un video su mamá, Natalia Bazán, quien desmintió versiones que daban cuenta de que la pequeña estaba en coma farmacológico y pidió que la gente siga rezando por la salud de la niña que lucha contra la leucemia.Esta madrugada, después la mujer contó: "Antito ya está en su habitación. En estos momentos está dormida y con respirador por la anestesia. Tenían que dormirla para que no se moviera en el estudio".Puso de relieve que "está súper cuidada por una doctora que es un amor de persona"."Antito seguirá así, dormida, hasta la mañana, monitoreada. La están mirando todo el tiempo con cámaras. Si algo falla comienzan a sonar las alarmas de los monitores"."Pidamos mucho a Dios que todo salga bien. Que no sea nada malo. Ahora estoy más tranquila. Antito me hizo fuerte. VAMOS MI VIDA, VOS SOS FUERTE MAMI TE ESPERA Y TE AMA", cerró Bazán.