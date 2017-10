Trascendieron detalles del lugar donde hallaron el cuerpo de Maldonado

En las últimas horas trascendieron datos de la descripción, por ahora informal, que los prefectos que dieron con el cuerpo de Santiago Maldonado hicieron del lugar del hallazgo. Los buzos señalaron que el punto del río donde estaba el joven tatuador tenía "una profundidad de unos tres metros" y que era un lugar de fuerte corriente y "muy difícil acceso" por la vasta vegetación que crece en el lugar, publica el diario La Nación.



Los miembros de la Prefectura Naval declararán como testigos ante el juez del caso Gustavo Lleral, dado que en el expediente de hábeas corpus deben constar los detalles del hallazgo de Maldonado. Por ahora no elaboraron ningún informe de carácter oficial. Pero, según trascendió, los prefectos de manera informal detallaron las características en las que fue hallado el cuerpo.



Los buzos señalaron que Maldonado se encontraba "en posición fetal" sobre una rama en una zona del río que no tiene orilla y que está cubierta por una madeja de raíces y troncos que dificultaron el acceso al cuerpo.





Los prefectos indicaron que la zona donde fue hallado el cuerpo era "un pozo profundo". El río Chubut suele acumular el sedimento en el centro del caudal, mientras que las orillas suelen ser más profundas por el crecimiento de los árboles.



Aseguraron que "el cuerpo no se veía a simple vista" por las dificultades del terreno. Indicaron que en esa zona había ropa y elementos de la comunidad mapuche, pero aseguraron que era dificultoso discernir la presencia de un cadáver, incluso para quienes transitaron en el lugar al comienzo del operativo.



Además agregaron que "la corriente del agua era muy intensa" y que incluso para un buzo de vasta experiencia era difícil la movilidad. Ese factor combinado con la profundidad y con la temperatura del agua, de entre 3 y 5 grados que tiene el río según la época del año convirtieron a ese río, que en muchos tramos es bajo y relativamente sencillo de cruzar, en un lugar peligroso.



Según los expertos que participaron del operativo, Maldonado tenía más de 30 kilos en ropa mojada, entre sus borceguíes, su campera, sus sweaters y su ropa térmica.



Las causas

La causa por el hábeas corpus, cuyo objetivo es dar con el paradero de la persona, podría darse por concluida. Solo restan algunas formalidades, como la testimonial de los prefectos que participaron del hallazgo.



Por otro lado, en estos días se realizan las pruebas de laboratorio a partir de las muestras que se extrajeron del cuerpo de Maldonado durante la autopsia que se efectuó en el Cuerpo Médico Forense el pasado viernes. Lo único que está confirmado en el caso es que el joven tatuador no tenía lesiones en el cuerpo provocadas por terceros que le hayan provocado la muerte.



Entre los peritos de la autopsia existió un consenso en que la causa de la muerte del joven pudo ser "asfixia por inmersión" u otra causa relacionada con el agua, como hipotermia. También varios peritos coincidieron en que el cadáver estuvo al menos 60 días en el río. Pero para precisar estas cuestiones se deberán estudiar las diatomeas en la médula ósea y hacer un examen microscópico de fragmentos de pulmón. Esto se debe a que el ahogamiento deja marcas que no se hallaron cabalmente y que pueden haber desaparecido con el paso del tiempo.



También faltan análisis citopatológicos, toxicológicos, genéticos, entomológicos y geológicos, y cotejos con los materiales, como barro y agua, encontrados en el lugar del hallazgo.



Se estudiará también el origen de la tonfa retráctil que fue encontrada en un bolsillo de Maldonado cuando se halló el cuerpo.



Se espera que los resultados definitivos estén la semana que viene.