Tiziano "adoptó" un abuelo: ahora "Tano" tiene una familia y abandonó la calle

Video: Tiziano y su familia "adoptaron" a un abuelo

"Fue una mañana fría, de camino al jardín, pasamos a comprar los bizcochitos que Tizi me pide todos los días. Lo vimos a Tano. `Vamos a comprarle algo al abuelo`, me dijo. Compramos bizcochitos y un sándwich. Él se lo dio. `Abuelo estás contento`, le dijo. `Si M'hijo`, le respondió. El abuelo nos agradeció y le pregunté qué era lo que más necesitaba. Me contó que necesitaba calzado, tenía unos borcegos que le hacían doler los pies. Tenía todo lastimado, él tiene un dedo amputado que le dificultaba para caminar", relató la mamá del niño aTiziano volvió a comprarle un sándwich, como era su deseo., dijo con alegría el niño a. La familia lo adoptó, lo alojó en su casa."Tano quiere estar bien, prosperar, quiere cuidar su salud, vamos a hacer lo posible para ayudarlo", puso relevancia la mamá de Tizi.Con lágrimas en los ojos,El papá de Tiziano, por su parte aseguró: "No tiene precio todo esto, Tano se dejó apreciar mucho, es agradable. Hemos querido buscar un albergue para él, pero nos ha dicho que en los lugares en donde ha estado, le abren las puertas, pero luego le roban, lo maltratan. Da mucha impotencia. Pensar que nosotros pasamos frío adentro de una casa, y no me quiero imaginar, lo que ha pasado él, en la calle. Gracias a Dios, este invierno lo pasó bien. Él tiene las puertas abierta de mi casa".