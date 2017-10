Aceptaron licencia a docente trans que se operó para cambiar de género

Quimey Ramos es la docente que hace un mes se animó a emprender el cambio de género porque se sentía mujer. El lunes fue hasta la sede de la empresa que tiene a cargo las licencias de los docentes en la Provincia de Buenos Aires para pedir su correspondiente licencia ya que se había realizado una intervención para quitarse la Nuez de Adán y operarse la nariz pero se la negaron."Ustedes me conocieron hasta ahora como Tomás, pero yo hace tiempo que me siento mujer. Y como por suerte esto es algo que puede elegirse, yo elegí ser mujer porque me hace feliz", les explicó a sus alumnos antes de aclararles que seguirían trabajando en clase como siempre, salvo que a partir de entonces esperaba que la llamaran Quimey en vez de "profe Tomás".Sin embargo tras la repercusión que tomó el caso, Quimey finalmente consiguió que le aceptaran la licencia.