Hospital La Baxada celebrará su aniversario con jornadas sobre salud

El acto de celebración por estos dos años de funcionamiento se realizará el jueves 26 a las 10 en las instalaciones del Hospital, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. En el mismo se procederá a la firma de convenios académicos y de cooperación con diferentes universidades de la región, así como a la presentación del plan estratégico que define los objetivos a mediano y largo plazo de la institución.Asimismo, el viernes 27 se realizarán las 2° Jornadas Aniversario: "Saber para prevenir. Enfermedades crónicas no transmisibles", organizadas por el comité de docencia e investigación del nosocomio y que contará con invitados de gran trayectoria provenientes de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Paraná y Estados Unidos.De acuerdo con la Dra Analía Caballo, "el Hospital tuvo desde su creación un objetivo claro en la capacitación y la formación continua, por eso llevamos adelante actividades como los ateneos profesionales, hemos invitado a especialistas de otras instituciones para brindar charlas específicas y organizamos cada año las Jornadas Aniversario. Esta vez el tema que vamos a abordar desde las distintas disciplinas son las enfermedades crónicas no transmisibles, porque son la principal causa de muerte en el mundo".A su vez, se realizarán talleres destinados al personal administrativo (opcional para trabajadores de la salud). El 27 se llevará a cabo el taller "Trabajo en equipo: clave del bienestar laboral", y a las 14.00 se dictará el curso básico de Reanimación Cardiopulmonar a cargo del Lic. en Enfermería, Maximiliano Ramírez.Las ECNT, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 40 millones de personas cada año, lo que equivale al 70% de las muertes que se producen en el mundo.Cada año mueren por ENT 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad; más del 80% de estas muertes "prematuras" ocurren en países de ingresos bajos y medianos.Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,7 millones cada año), seguidas del cáncer (8,8 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT.El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.La detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales de la respuesta a las ENT.Desde el comité de docencia y investigación del Hospital informaron que si bien la participación en las jornadas es gratuita, quienes deseen recibir un certificado de asistencia deberán inscribirse previamente escribiendo a: docencia@hospitaldelabaxada.com.ar . (APF)