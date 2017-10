Un fanático entrerriano de Racing nombró a su hija como "Lacade Mía"

Nombró como "Lacade" a su beba

El nuevo Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1º de agosto de 2015 y cambió aspectos muy importantes de la vida cotidiana de los argentinos en temas como la concepción, el matrimonio, divorcio, derechos de los consumidores, sucesiones y adopción. Pero también modificó otras cuestiones, si se permite considerar, un poco más triviales.Uno de ellos, fueron los nombres de las personas, y ese mismo año, comenzaron a mezclarse la pasión y el fanatismo en los DNI.El hincha del fútbol argentino es pasional por naturaleza, pero dentro de los fanáticos de Racing es una cualidad que se resalta en todo momento. Siempre se les valoraLa pequeña nació el pasado 20 de octubre en entrerriana de Concordia y su papá,La pasión de los hinchas de Racing además de no tener techo, parece mantener la originalidad intacta. Ahora, los nombres más llamativos se pueden leer en algún que otro DNI.Elonce.com dialogó con Sebastián Pelandino, el padre de Lacade Mía y al ser consultado por la razón que definió el nombre de la niña, el orgulloso padre y fanático de Racing, manifestó queSebastián Pelandino, es hijo del histórico ex dirigente de ATE Entre Ríos y la mamá de Mía Lacade, se hizo fanática y socia de Racing por el fanatismo de su marido. ", pero después va a ser otra socia más", remarcó a Elonce el papá de la niña.Al ser consultado por las repercusiones en la familia y entre sus amigos, Sebastián contó a, dijo y sostuvo que "en caso de que no le guste, tiene el segundo nombre (Mía) para referirse a ella", afirmó Sebastián.El fanatismo por el fútbol no deja de sorprender y el entrerriano que hizo el particular homenaje al club de sus amores, piensa que su hija, va a estar siempre rodeada por los colores blanco y celeste.