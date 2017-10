Apareció adolescente de 13 años que estuvo seis días desaparecida

Lucía Martini Más, la joven de 13 años que estaba desaparecida desde el miércoles, apareció sana y salva esta madrugada en Villa Devoto.



La adolescente había sido vista por última vez en el barrio de Turdera, donde vivía con sus padres. Ella mantuvo una fuerte discusión con su madre y se fugó de su casa de imprevisto.



Después de que el caso tomara trascendencia pública, de que los progenitores aparecieran en diversos medios y de que incluso se realizaran marchas por su aparición, la niña fue encontrada en la calle del barrio de Devoto por una vecina de la zona.



De acuerdo con las primeras informaciones, poco después de las doce de la noche de ayer, una vecina dio aviso al 911 tras haber encontrado a una chica en la calle que respondía a características similares a las de Lucía.



En ese momento, la joven se encontraba sola en una vereda de la calle Argerich al 4800. De manera inmediata, un patrullero y un móvil de ambulancia se acercaron al lugar y constataron que se trataba de la niña buscada desde hace casi una semana.



La adolescente fue derivada al hospital Zubizarreta para que se le realicen estudios y se descarte que haya sufrido algún tipo de ataque violento.



En un principio, la propia joven le aclaró a la policía y a los miembros del SAME que no quería tener ningún contacto con su familia y que no quería volver a su casa. De hecho, según las primeras informaciones, hasta las siete de la mañana de hoy todavía no se había reencontrado con su madre.



Lucía se había fugado de su casa el miércoles después de una fuerte discusión con su madre. La búsqueda de su paradero se había complicado aún más, ya que poco antes del abandono de la casa, los propios padres de la niña le habían quitado el teléfono celular.



Se estima que en las próximas horas se le dará lugar a la Justicia para que ajuste los últimos detalles de la investigación por la desaparición y se comience a resolver el futuro de la niña de 13 años.