Padre de joven ahogado en Ander Egg quiere contactarse con familias de víctimas

El padre de Walter Burgos, el joven estudiante que se ahogó en el salto de Ander Egg el viernes 25 de agosto pasado, pidió a través de este medio, contactarse con familiares de otras personas ahogadas en el mismo lugar, conocido como "La Olla" de arroyo La Ensenada, en el departamento Diamante.



"Hubo muchos jóvenes que perdieron su vida en ese lugar. Sé que hay responsabilidades en su muerte. Yo mismo fui al lugar y nada me impidió llegar hasta la olla, ningún cartel, ningún alambre. Por favor necesito comunicarme con familiares de otras víctimas", pidió a UNO Sergio Burgos.



Walter Burgos tenía 19 años y estudiaba en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín. Era de Las Heras, Santa Cruz. El hecho

El muchacho se tiró a nadar en ese lugar no habilitado y considerado muy peligroso, junto a otros jóvenes, dos mujeres y tres varones brasileños, todos estudiantes de la UAP.



El lugar se denomina Salto Ander Egg y es un antiguo balneario de la zona rural en arroyo la Ensenada que, aguas abajo, desemboca en el río Paraná, cerca del puerto de Diamante. Ese sector, también es conocido como La Olla, cuya profundidad nunca se pudo determinar y del que se dice que hay corrientes subterráneas muy peligrosas.



Según sus compañeros Burgos se arrojó desde una altura y, tras nadar un poco, no lo vieron más sobre la superficie del agua.



El exbalneario no se encuentra habilitado y los vecinos indican que al menos cinco personas han fallecido en los últimos años. Incluso los memoriosos recuerdan que en la década del 90', cayó un tractor, el cual nunca fue encontrado por la profundidad de la Olla.



