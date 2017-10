El Corredor Paraná y sus Aldeas se suma a Once por Todos 2017

Se suma más solidaridad

La Solidaridad de las Aldeas. El testimonio de algunos asistentes:



Se realizó este martes una reunión informativa en el centro de Jubilados de Aldea Valle María. Concurrieron presidentes de juntas de Gobierno de la zona, representes de asociaciones de distintas localidades y vecinos. Todos tienen como misión, poner de manifiesto la solidaridad, que es mucha en el Corredor de Paraná y sus Aldeas.Once por Todos llega a su décima tercera edición. Se trata de la jornada solidaria organizada por Elonce TV que se concreta cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná. Desde el comienzo en 2005, ha provocado los encuentros y multiplica las buenas intenciones para beneficiar a los Voluntariados de los hospitales de Paraná y con la incorporación de otros beneficiarios de la ciudad y otras localidades. Once horas de televisión solidaria se propusieron desde Canal Once para ayudar con el corazón, de forma desinteresada.Claudia Luero, una de las encargadas de la organización Once por Todos, mencionó: "Este año abrimos ventanas sorpresivas, entre ellas, esta. Queremos darle un protagonismo muy intenso al Corredor de Paraná y sus aldeas. Ellos viene a contarnos lo que tienen ganas de mostrar, de hacer y nosotros venimos a contarles cómo es el trabajo. Ya comenzamos a decir: `Prepárate, ordenate, etiquetá`. Les diremos a quiénes concurrieron a esta reunión cómo enseñar a los vecinos, para ordenar y etiquetar. Las Aldeas estarán recolectando para sus centros de salud, que compartirán las donaciones junto a los hospitales de la provincia que se suman a este Once Por Todos 2017".Andrea Rohr, de Valle María, afirmó a Elonce TV: "conjuntamente con radio Eclipse, estamos unificando el trabajo con presidentes de juntas de gobierno, representantes de asociaciones de las distintas localidades. El Paraná y sus Aldeas representa muchas localidades y muchos ciudadanos están acompañando esta movida solidaria que será muy gratificante, en cuanto a las cosas que podremos lograr".En el encuentro de este martes, se hicieron presentes presidentes e integrantes de Juntas de Gobierno de Aldea Protestante, Aldea Spatzenkutter y Aldea Brasilera; como así también representantes de la institución de Alemanes de Aldea Protestante, de Alemanes Libres y sus descendientes de Valle María, directivos de la Escuela Bernardo Monteagudo de Valle María, escuela Patricios de Aldea Protestante y vecinos de distintas localidades de la zona.-"Desde Aldea Protestante, nos juntamos con las dos escuelas, la secundaria Nº 12 y la primaria Patricios, y la asociación Alemanes del Volga, para ayudar. Haremos hincapié en recolectar artículos de limpieza, y además ropa y calzado que puedan donar. Siempre ayudamos, lo hemos hecho anónimamente con el hospital San Roque de Paraná, con el nosocomio de Diamante. Ahora nos sumamos a Once por Todos".- "Desde la Junta de Gobierno de Spatzenkutter nos organizamos con las cooperadoras de las escuelas para movilizar a la ciudadanía toda, a los vecinos. Es siempre necesario ser solidario, nuestro pueblo lo es, hacia adentro y hacia afuera. Lo hemos hecho anónimamente, y Once por Todos es la forma de darle un marco a esta ayuda que cada uno realiza. Nos parece buena la iniciativa de visibilizar las Aldeas, a través de un acto solidario que tiene un fin único que es el tratar de paliar situaciones difíciles de otros hermanos de Argentina, de Entre Ríos, y de nuestras localidades".- "Desde la Escuela Nº 5, Patricios, siempre, desde nivel inicial hasta que los niños terminan la escuela, inculcamos valores y la solidaridad es uno de los primordiales. Ellos siempre están acompañando, en situaciones como inundaciones, momentos difíciles para familias, luego de incendios, ellos colaboran, en muchas oportunidades nace de ellos; de solidaridad saben, ahora lo vamos a hacer algo más grande, vamos a estar presentes en Once por Todos".