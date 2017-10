Pidieron por la reapertura del Centro de Educación Física de Chajarí

La Municipalidad de Chajarí, con las firmas del intendente Pedro Galimberti, el director de Deportes y Recreación del municipio, Javier Zampedri, y 40 profesores de educación física de la localidad, elevaron una nota al Consejo de Educación a cargo de José Luis Panozzo, en la que pidieron por la reapertura del Centro de Educación Física de esa ciudad.



Según expresó Zampedri, el primer pedido formal se hizo el año pasado, en los primeros meses de gestión de Galimberti, cuando se supo la noticia de la reapertura de los demás Centros de Educación Física de la provincia que habían iniciado en el año 2015, siendo el de Chajarí el único que no iba a tener continuidad. La nota fue emitida junto a un pedido de informe solicitando se revelen las causas que llevaron a que se presente esta situación.



A fines del pasado año, desde el gobierno de la Ciudad se supo que esta nota había sido archivada. Es por esto que el 31 de enero del presente año se volvió a elevar una nota del mismo tenor dirigida a Panozzo y al Director de Educación Física de la Provincia Roque Chávez, obteniendo como respuesta que el Centro de Educación Física (CEF) N° 28 de Chajarí no se iba a reabrir.



El pasado 28 de septiembre se volvió a presentar una nota, acompañada esta vez por la firma de más de 40 profesores de Educación Física de la ciudad, nuevamente junto a un informe de las diferentes actividades que se habían llevado a cabo desde el CEF de Chajarí desde sus inicios, como se venía trabajando, la cantidad de chicos que asistían, tanto en handball como en voley, y el trabajo en conjunto llevado a cabo el verano del 2016.



Desde la comuna de Chajarí, junto a diferentes docentes de Educación Física, se espera una respuesta positiva desde el CGE ya que el de Chajarí sigue siendo el único Centro de Educación Física de la provincia que no ha retomado sus actividades, habiéndose llevado a cabo un sólo llamado a concurso el pasado año, declarado desierto, y que no volvió a efectuarse como debe hacerse por ley.



De esta manera se pretende volver a contar con las 30 horas cátedras más el cargo de coordinador de las mismas, y así dar continuidad con las actividades deportivas programadas entre alumnos de los colegios de la ciudad.



Entre Ríos cuenta con 22 Centros de Educación Física creados en el 2015, por convenio con las Municipalidades de los distintos departamentos, que se sumaron a 9 CEF ya existentes en la provincia. Los mismos están destinados a impulsar el desarrollo del deporte y la actividad física entre los chicos en edad escolar.